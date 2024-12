Una partita intensa si conclude con una sconfitta di misura per l'Olimpia Milano, mentre la Virtus trionfa contro il Barcellona.

Una serata da dimenticare per l’Olimpia Milano

È stata una serata amara per l’Olimpia Milano, che dopo la sconfitta contro il Panathinaikos, ha subito un’altra battuta d’arresto al Forum, perdendo di un solo punto contro il Bayern Monaco (79-78). La partita si è decisa negli ultimi secondi, quando un tiro libero di Weiler-Babb ha inchiodato i milanesi, incapaci di rispondere con l’ultima azione di gara.

Le prestazioni individuali e il duello tra le squadre

Nonostante la solita prestazione di alto livello di Nikola Mirotic, che ha messo a segno 18 punti, l’Olimpia non è riuscita a contenere il duo formidabile composto da Edwards e Booker, autori di 48 punti in totale. La difesa milanese ha mostrato delle lacune, concedendo troppi spazi ai tedeschi, che hanno approfittato della situazione per accumulare punti facili. La squadra di Messina ha faticato a trovare il ritmo, chiudendo il primo quarto sotto di ben 18 punti (8-26).

La reazione dell’Olimpia e il finale thrilling

Nonostante un avvio difficile, Milano ha cercato di reagire grazie a LeDay, che ha iniziato a segnare triple importanti. Con il supporto di Causeur e Dimitrijevic, l’Olimpia è riuscita a ridurre il gap, chiudendo il primo tempo con un punteggio di 39-40. Al rientro dagli spogliatoi, Nebo ha dato una scossa sotto canestro, ma la risposta del Bayern non si è fatta attendere, con Edwards che ha mantenuto il vantaggio per gli ospiti. La partita si è fatta intensa, con gli ultimi minuti giocati sul filo dell’equilibrio. Sul punteggio di 78-78 a pochi secondi dalla fine, un errore di Edwards ha aperto la strada a Weiler-Babb, che ha segnato il tiro libero decisivo, portando il Bayern alla vittoria.

In un’altra partita di Eurolega, la Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria significativa contro il Barcellona, battendo la corazzata spagnola con un punteggio di 86-81. Cordinier è stato il protagonista della serata, segnando 24 punti e contribuendo a una prestazione collettiva di alto livello. Questo successo rappresenta un importante passo avanti per la Virtus, che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli.