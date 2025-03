Una partita intensa con prestazioni decisive da tre punti per la Virtus

Un inizio scoppiettante per la Virtus

La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano si è rivelata un vero e proprio spettacolo di basket, con i padroni di casa che hanno mostrato subito la loro intenzione di dominare. Con due triple di Mirotic e un’accelerazione di Causeur, gli ospiti si sono portati in vantaggio 1-8. Tuttavia, la Segafredo non si è lasciata intimidire: Pajola ha preso in mano la situazione, innescando Diouf e Belinelli, riportando il punteggio sull’8-10. La partita è stata caratterizzata da un continuo botta e risposta, con entrambe le squadre che hanno messo in mostra le loro abilità al tiro.

Il momento decisivo del secondo quarto

Il secondo quarto ha visto la Virtus Bologna prendere il controllo della partita. Dopo un jumper di Flaccadori e un post-basso letale di LeDay, i biancorossi hanno raggiunto un massimo vantaggio di +8. Milano ha tentato di rispondere, ma la Virtus ha continuato a spingere, con Morgan che ha segnato una tripla e un appoggio in transizione, portando il punteggio sul 31-31. La squadra di casa ha poi chiuso il quarto in vantaggio, grazie a un break di 18-2 che ha lasciato l’Olimpia a inseguire.

La ripresa e la fuga della Virtus

All’inizio della ripresa, la Virtus ha continuato a spingere sull’acceleratore. Belinelli ha segnato due triple consecutive, mentre Shengelia e Diouf hanno dominato sotto i tabelloni. Nonostante gli sforzi di Milano per rimanere in partita, con Mirotic che ha riavvicinato i suoi, la Virtus ha mantenuto il vantaggio. Il punteggio si è mantenuto in equilibrio, ma la squadra di Bologna ha saputo sfruttare i momenti di difficoltà degli avversari, allontanandosi sul 82-72 negli ultimi minuti.

Un finale di partita emozionante

Negli ultimi istanti, Milano ha tentato un disperato recupero, con una tripla di Mannion che ha portato il punteggio sull’84-78. Tuttavia, la Virtus ha dimostrato grande freddezza, controllando il vantaggio e chiudendo la partita sul punteggio finale di 86-80. Questa vittoria consente alla Virtus di conquistare la vetta della LBA, approfittando della sconfitta di Trento. La prestazione di Belinelli, con 19 punti, e di Mirotic, autore di 22 punti per Milano, sono state decisive per il risultato finale.