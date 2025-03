Un incontro ricco di emozioni e colpi di scena, con le squadre che si accontentano di un punto.

Un match combattuto e ricco di emozioni

La sfida tra Albinoleffe e Novara si è conclusa con un pareggio che riflette l’equilibrio mostrato in campo. Entrambe le squadre hanno dato il massimo, ma alla fine si sono dovute accontentare di un punto. I seriani, nonostante le assenze pesanti, hanno dimostrato grande carattere, mentre il Novara ha mostrato luci e ombre, specialmente nella ripresa.

Il primo tempo: un avvio promettente per il Novara

Il Novara ha iniziato la partita con un buon ritmo, creando diverse occasioni da gol. Il primo sussulto arriva al quarto d’ora, quando Parlati, sugli sviluppi di un angolo, manda alto. Tuttavia, è al 34′ che gli azzurri trovano il vantaggio: una punizione ben calibrata di Calcagni trova Da Graca, che di testa insacca. Questo gol sembra dare fiducia al Novara, che controlla il gioco fino al termine del primo tempo, mantenendo il vantaggio.

La ripresa: l’Albinoleffe reagisce e trova il pareggio

Il secondo tempo si apre con l’Albinoleffe che cerca di recuperare. Mustacchio, sempre pericoloso, costringe Minelli a un intervento decisivo. La pressione degli orobici porta i suoi frutti al 72′, quando Parlati, grazie a un assist di Mustacchio, trova il gol del pareggio. Questo momento cambia l’inerzia della partita, con entrambe le squadre che sembrano accontentarsi del punto, in vista della lotta per i playoff.

Espulsioni e tensione finale

Il finale di partita è caratterizzato da tensione, con le espulsioni di Agyemang e Barba per reciproche scorrettezze. Nonostante la gara sia stata sostanzialmente corretta, questi episodi testimoniano la determinazione delle squadre nel voler portare a casa il massimo. Alla fine, il pareggio sembra essere il risultato più giusto per quanto visto in campo.