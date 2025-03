Un colpo di testa di Da Graca illude, ma Parlati riporta in parità il match

Il Novara torna dalla trasferta contro l’Albinoleffe con un pareggio per 1-1, un risultato che, sebbene possa sembrare positivo, lascia un retrogusto amaro. Gli azzurri, infatti, erano riusciti a portarsi in vantaggio grazie a un colpo di testa di Da Graca, che ha saputo sfruttare al meglio un assist di Calcagni. Tuttavia, la gioia per il gol è durata poco, poiché al 72’ il Albinoleffe ha pareggiato con un gol di Parlati.

Un match combattuto e ricco di emozioni

La partita è stata caratterizzata da un intenso equilibrio, con entrambe le squadre che hanno cercato di prevalere sull’altra. Il Novara, fino al pareggio, occupava la quarta posizione in classifica, e il risultato finale ha fatto sfumare la possibilità di un sorpasso. Nonostante ciò, il punto guadagnato su un campo ostico come quello dell’Albinoleffe è comunque da considerarsi prezioso.

Tensione finale e espulsioni

Il finale del match è stato particolarmente teso, con un parapiglia acceso tra le due squadre nei pressi delle panchine. Questo episodio ha portato all’espulsione di Agyemang, che sarà costretto a saltare la prossima gara. La tensione in campo ha messo in evidenza l’importanza della partita per entrambe le formazioni, che lottano per posizioni di vertice in classifica.

Prospettive future per il Novara

Guardando al futuro, il Novara dovrà riflettere su questo pareggio e su come migliorare le proprie prestazioni. La squadra ha dimostrato di avere le potenzialità per competere, ma dovrà lavorare sulla gestione dei momenti cruciali della partita. La prossima sfida sarà fondamentale per mantenere vive le speranze di un buon piazzamento in classifica.