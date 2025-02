Una partita fondamentale per entrambe le squadre nella lotta per la salvezza.

Situazione attuale delle squadre

Allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, l’Alcione Milano si prepara ad affrontare la Clodiense in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti di entrambe le squadre. I milanesi, guidati dall’allenatore Giovanni Cusatis, arrivano a questo incontro dopo una sconfitta contro la Triestina, che ha lasciato il segno sul morale della squadra. Attualmente, l’Alcione si trova a quota 37 punti, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte. La situazione è critica, e ogni punto diventa fondamentale per evitare la retrocessione.

Le formazioni in campo

Per questa sfida, l’Alcione scenderà in campo con un modulo 4-3-1-2. In porta ci sarà Bacchin, supportato da una difesa a quattro composta da Stabile e Ciappellano. A centrocampo, Piccinocchi avrà il compito di orchestrare il gioco, affiancato da Bagatti e Bonaiti. Invernizzi sarà il trequartista, incaricato di rifornire la coppia d’attacco formata da Marconi e Palombi. Dall’altra parte, la Clodiense, attualmente ultima in classifica con soli 18 punti, si presenta con un 4-3-3. Il portiere Gasparini sarà protetto da una linea difensiva guidata da Tavkar e Vukusic, mentre a centrocampo Serena, Cester e Manfredonia cercheranno di garantire equilibrio e interdizione.

Le aspettative per la partita

La Clodiense, nonostante le difficoltà, arriva a questa partita con un rinnovato spirito dopo la vittoria contro la Pro Vercelli. Tuttavia, la squadra ha collezionato solo 3 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte in questa stagione, il che rende la sfida ancora più complessa. La pressione sarà alta per entrambe le formazioni, poiché ogni punto potrebbe rivelarsi cruciale nella lotta per la salvezza. I tifosi si aspettano una partita combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per ottenere un risultato positivo.