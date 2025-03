Una partita intensa che segna un punto di svolta nel campionato di basket italiano.

Un match ricco di emozioni

La Virtus Bologna ha dimostrato di essere in grande forma, conquistando una vittoria fondamentale contro l’EA7 Emporio Armani Milano con un punteggio di 86-80. Questo successo non solo rappresenta una rivincita per i bolognesi, che erano stati eliminati dalla Coppa Italia proprio dai milanesi, ma li catapulta anche in una posizione di vantaggio in campionato. Con questo risultato, Bologna si porta a +4 in classifica, rendendo difficile per Milano recuperare, a meno di un clamoroso crollo.

La chiave della vittoria

Il match ha visto un inizio promettente per l’Olimpia Milano, che ha preso un vantaggio iniziale di 8-1. Tuttavia, la Virtus ha saputo reagire, grazie a un attacco ben orchestrato e a una difesa solida. Nikola Mirotic, con i suoi 22 punti, ha cercato di mantenere Milano in partita, ma il supporto di altri giocatori è mancato. La Virtus, dal canto suo, ha trovato in Marco Belinelli e Tornike Shengelia i suoi punti di forza, con Belinelli che ha segnato 19 punti e Shengelia che ha contribuito con 15.

Un secondo tempo decisivo

Il secondo tempo ha visto Bologna prendere il controllo della partita, grazie a un parziale di 13-0 che ha cambiato le sorti del match. Milano ha faticato a trovare il canestro, rimanendo a secco per sette lunghi minuti, mentre la Virtus ha continuato a segnare, portandosi in vantaggio di dieci punti. La capacità di Bologna di mantenere la calma e di sfruttare le opportunità si è rivelata decisiva. Con un finale di partita solido, la Virtus ha chiuso il match con un punteggio che riflette il loro dominio sul campo.

Prospettive future

Con questa vittoria, la Virtus Bologna si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia. Milano, d’altra parte, dovrà voltare pagina rapidamente, poiché giovedì 6 marzo affronterà il Fenerbahce in un incontro cruciale per la qualificazione ai playoff di Eurolega. La pressione è alta e ogni partita conta, rendendo il campionato di basket italiano sempre più avvincente.