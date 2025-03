Con un'ottima prestazione di Belinelli, la Virtus si mantiene nel terzetto di testa.

Un match avvincente tra due grandi squadre

La sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano ha regalato emozioni e colpi di scena, confermando la rivalità storica tra queste due formazioni. La Virtus, dopo aver già trionfato all’andata, si è ripetuta anche nel ritorno, vincendo con un punteggio di 86-80. Questo successo permette alla squadra di Messina di rimanere nel terzetto di testa del campionato, insieme a Brescia e Trento, mentre l’Olimpia scivola in quinta posizione.

Belinelli, il protagonista indiscusso

Marco Belinelli si è dimostrato decisivo per la Virtus, mettendo a segno 19 punti e risultando il miglior realizzatore della sua squadra. La sua esperienza e abilità nel gestire i momenti cruciali della partita hanno fatto la differenza. Nonostante un inizio promettente per Milano, che ha chiuso il primo quarto in vantaggio, la Virtus ha saputo reagire con una difesa aggressiva e un attacco ben orchestrato.

Strategie e performance delle squadre

Il primo quarto ha visto l’Olimpia Milano partire forte, ma la Virtus ha cambiato marcia nel secondo periodo, realizzando un parziale di 18-9 che ha indirizzato il match. La squadra bolognese ha mostrato una difesa solida, limitando le azioni offensive dell’EA7 per diversi minuti. Nel secondo tempo, entrambi gli attacchi hanno alzato il livello di gioco, con Mirotic e LeDay che hanno cercato di rispondere agli attacchi di Belinelli, Morgan e la coppia Shengelia-Diouf, che ha dominato sotto canestro.

Prospettive future per le due squadre

Con questo risultato, la Virtus Bologna si prepara ad affrontare le prossime sfide in Eurolega con rinnovata fiducia. Entrambe le squadre torneranno in campo in settimana, con Milano che ospiterà il Fenerbahce e Bologna che volerà a Istanbul per sfidare l’Efes. Questi incontri saranno cruciali per entrambe le formazioni, che puntano a consolidare le proprie posizioni nei rispettivi tornei.