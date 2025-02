L'Olimpia riprende la corsa verso la post-season grazie a una prestazione di alto livello.

Una vittoria che vale doppio

La vittoria dell’Olimpia Milano contro il Monaco rappresenta un passo fondamentale nella corsa verso la post-season di Eurolega. Con un punteggio finale di 86-80, l’EA7 ha dimostrato di avere la determinazione e la qualità necessarie per competere ai massimi livelli. I protagonisti della serata sono stati Mirotic e Shields, che hanno guidato la squadra con prestazioni eccezionali, rispettivamente con 22 e 19 punti. Questo successo arriva dopo una sconfitta amara in finale di Coppa Italia, e rappresenta un’importante iniezione di fiducia per il team di Messina.

Il match in dettaglio

Il match ha avuto un avvio difficile per l’Olimpia, con il Monaco che ha subito messo in difficoltà i padroni di casa, partendo con un parziale di 7-0. Jordan Loyd ha aperto le danze per i monegaschi, ma Milano ha saputo reagire prontamente. Grazie a un’ottima difesa e a un attacco incisivo, l’EA7 ha iniziato a recuperare terreno. La panchina ha avuto un ruolo cruciale, con Causeur e Dimitrijevic che hanno portato energia e punti, accendendo la miccia per un secondo quarto esplosivo.

Un secondo quarto da incorniciare

Nel secondo quarto, l’Olimpia ha mostrato il suo volto migliore, segnando ben 31 punti e tirando con una precisione impressionante. Mirotic e Shields hanno preso in mano le redini del gioco, alternando giocate individuali a una circolazione di palla fluida. La squadra ha chiuso il primo tempo in vantaggio, 49-42, mantenendo il controllo della partita. Nonostante un terzo quarto più statico, Milano ha saputo mantenere il vantaggio, anche se il Monaco ha continuato a pressare, riducendo il distacco a soli quattro punti.

Il finale thrilling

Negli ultimi minuti, la tensione è salita alle stelle. Okobo ha pareggiato a quota 80, ma Milano ha risposto con determinazione. Shields ha segnato due liberi cruciali, riportando l’EA7 in vantaggio e causando l’espulsione di Theis. La palla persa di Okobo ha segnato la fine della resistenza monegasca, permettendo all’Olimpia di festeggiare una vittoria che avvicina il team al sesto posto in classifica. Con Mirotic, Shields e LeDay in grande forma, l’Olimpia si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia.