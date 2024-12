Scopri come seguire tutte le partite di calcio in tv e streaming oggi.

Il calcio in tv: un evento da non perdere

La domenica 8 dicembre si preannuncia come una giornata ricca di emozioni per gli appassionati di calcio. Con una varietà di partite che spaziano dalla Serie A alla Premier League, passando per le competizioni femminili e le leghe estere, c’è davvero qualcosa per tutti. Gli appassionati potranno seguire le proprie squadre del cuore in diretta, sia in tv che in streaming, grazie a piattaforme come DAZN e Sky Sport.

Partite di Serie A: il clou della giornata

Il piatto forte della giornata è senza dubbio rappresentato dalle partite di Serie A. Si inizia alle 12.30 con l’incontro tra Fiorentina e Cagliari, una sfida che promette spettacolo e intensità. Nel pomeriggio, il match tra Hellas Verona ed Empoli alle 15.00 attirerà l’attenzione degli appassionati, mentre la serata culminerà con il big match Napoli-Lazio, previsto per le 20.45. Questo incontro non solo è cruciale per la classifica, ma rappresenta anche una rivalità storica che infiamma gli animi dei tifosi.

Calcio femminile e leghe estere: un panorama variegato

Non solo Serie A, ma anche il calcio femminile avrà il suo spazio con partite come Juventus-Lazio e Milan-Inter, entrambe in programma alle 12.30. Inoltre, le leghe estere offriranno ulteriori emozioni, con incontri di Liga e Bundesliga che si svolgeranno nel pomeriggio e in serata. La sfida tra Tottenham e Chelsea in Premier League, in programma alle 17.30, è un altro match da tenere d’occhio, con due squadre pronte a dare il massimo per conquistare punti preziosi.

Come seguire le partite in tv e streaming

Per non perdere neanche un minuto di questa intensa giornata di calcio, è fondamentale sapere dove seguire le partite. La maggior parte degli incontri sarà trasmessa in diretta su DAZN, mentre Sky Sport offrirà una selezione di match, inclusi quelli di Serie C e Premier League. Gli appassionati possono anche optare per lo streaming su NOW e SkyGO, per seguire le partite ovunque si trovino. Con una programmazione così ricca, non ci sono scuse per non godersi il calcio in questa domenica di festa.