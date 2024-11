Una vittoria che segna un punto di svolta per l'Olimpia Milano in Eurolega.

Un successo atteso in trasferta

L’Olimpia Milano ha finalmente trovato la vittoria in trasferta in Eurolega, battendo il Partizan Belgrado con un punteggio di 81-88. Questo successo arriva dopo una sconfitta a Berlino, e rappresenta un momento cruciale per la squadra meneghina. L’allenatore Ettore Messina ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando l’importanza di questa vittoria in un contesto così competitivo.

Una partita di grande intensità

La sfida contro il Partizan è stata caratterizzata da un’intensa battaglia sul campo, con i giocatori dell’Olimpia che hanno dimostrato grande determinazione e spirito di sacrificio. Messina ha evidenziato come la squadra sia riuscita a mantenere la concentrazione, specialmente nel quarto periodo, limitando il Partizan a soli 16 punti. Inoltre, i 21 assist messi a referto testimoniano un gioco di squadra fluido e ben orchestrato, fondamentale per ottenere il successo.

Costruire un futuro solido

Nonostante la vittoria, Messina ha avvertito che ci saranno alti e bassi nel corso della stagione, specialmente in Eurolega, dove ogni partita è una sfida. Tuttavia, ha espresso fiducia nella capacità della squadra di crescere e migliorare, sottolineando l’importanza dell’unità e della coesione. Con questo spirito, l’Olimpia Milano punta a costruire un percorso di successo che possa portare a risultati significativi nel resto della competizione.