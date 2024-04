Il 10 aprile si terrà un concerto di musica rom al Teatro alla Scala con Santino alla fisarmonica e Gennaro al violino

La musica rom approda al Teatro alla Scala. Gennaro Spinelli e il padre Santino (in arte Alexian) si esibiranno nel Ridotto dei palchi Toscanini del teatro il prossimo 10 aprile alle 15.

Il concerto

Secondo quanto dicono gli organizzatori il concerto sarà a base di musica tipica rom con brani classici e composizioni originali. Santino starà alla fisarmonica mentre il figlio Gennaro al violino. I due si esibiranno accompagnati dalla sezione Anpi della Scala e dall’orchestra sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro.

La Giornata internazionale dei rom e dei sint

Il concerto è una delle iniziative della Giornata internazionale dei rom e dei sint che si celebra l’8 aprile.

Gennaro Spinelli, oltre a fare musica, è presidente Unione della Comunità Romanés in Italia, mentre il padre Santino è vicepresidente dell’Unione internazionale romaní.

A proposito del concerto ha detto Santino, presentando l’evento in conferenza stampa: “La musica rom è stata abilmente sfruttata dai grandi compositori europei, che vi hanno attinto dal punto di vista ritmico e melodico. Il 10 alla Scala accadrà l’inverso: per la prima volta si utilizzerà un ensemble classico per suonare musica rom.”