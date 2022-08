Il Teatro alla Scala si rifà il look: i lavori di restyling

Al via i lavori di manutenzione e pulizia del Piermarini: nuova tappezzeria e lampadine a basso consumo

Il Teatro alla Scala di Milano sfrutta la pausa estiva per effettuare i lavori di restyling che serviranno a migliorare l’acustica e l’efficientamento energetico.

Lavori di restyling al Teatro alla Scala: le lampadine

Dopo avere sostituito la tappezzeria dei palchi per migliorare l’acustica della sala, nella mattinata di lunedì 1° agosto è stato calato l’imponente lampadario a gocce al centro della platea per la pulizia annuale.

Quest’estate le 383 lampadine del lampadario, copia di quello ottocentesco andato distrutto durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, verranno sostituite con altre a basso consumo energetico per risparmiare energia.

Lavori di restyling al Teatro alla Scala: l’intervento di efficientamento energetico

Per quanto riguarda la pulitura delle facciate esterne, invece, il Comune è in attesa della valutazione della Sovrintendenza. L’ipotesi è quella di iniziare in autunno con i lavori in via Filodrammatici e largo Ghiringhelli, che dovrebbero durare tra due e tre mesi e proseguire su via Verdi.

Nella primavera 2023 si potrebbe passare alla pulitura della facciata del Piermarini, che richiederebbe sei mesi e quindi proseguirebbe durante l’estate a teatro chiuso. I lavori contemplerebbero anche un intervento di efficientamento energetico su finestre, serramenti e climatizzazione grazie ai fondi Pnrr con un finanziamento da 650.000 euro.

Lavori di restyling al Teatro alla Scala: le tariffe e la nuova biglietteria

Per arricchire il catalogo digitale, il Teatro alla Scala ha installato da mesi ben nove telecamere al fine di registrare gli spettacoli messi in scena.

Il pubblico, infatti, potrà abbonarsi per vedere in tv o al pc gli spettacoli da casa in diretta oppure ‘on demand’.

La tariffa varierà tra i 5 e i 10 euro a seconda dell’esibizione -opera, concerto, balletto- e del formato -standard, 4k, hd, full hd-. Le scuole e le associazioni culturali avranno diritto a pacchetti gratuiti con contenuti speciali relativi allo spettacolo, interviste e cenni storici relativi al teatro lirico.

Inoltre, sarà disponibile una nuova biglietteria elettronica per eliminare progressivamente la carta, mentre la nuova organizzazione interna del personale eliminerà la direzione generale.

LEGGI ANCHE: A Milano è stata inaugurata una biblioteca in metropolitana: dove si trova