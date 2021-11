Teatro alla Scala, torna la “Prima Diffusa”: i dettagli

La 'Prima Diffusa' compie dieci anni: tutti i dettagli dell'edizione 2021 con Macbeth.

Dal 1° al 12 dicembre, il Comune di Milano insieme a Edison porta nel capoluogo meneghino l’opera che inaugura la stagione 2021/2022 del Teatro alla Scala, Macbeth di Giuseppe Verdi.

Scala, la ‘Prima Diffusa’: oltre 80 iniziative

Dopo un anno di stop, a causa della pandemia, torna la ‘Prima Diffusa’ che accompagnerà Milano nella settimana precedente la Prima della Scala con oltre 80 iniziative tra concerti, performance, reading, incontri e conferenze, mostre e rassegne dedicati all’opera.

Coinvolti più di 40 luoghi meneghini. Il 7 dicembre la Prima non andrà in scena solo sul palcoscenico del Teatro alla Scala, ma verrà trasmessa in diretta in 34 spazi dei nove municipi e anche nell’area metropolitana, coinvolgendo così oltre 200 mila spettatori.

Scala, la ‘Prima Diffusa’, Sacchi: “Sarà un’edizione di grande rinascita”

Nella decima edizione saranno a disposizione diecimila posti nelle 34 sale di proiezione: 1.000 in più rispetto all’edizione del 2019.

Il neoassessore alla Cultura del Comune, Tommaso Sacchi, ha dichiarato: “‘Prima Diffusa’ è stato, negli ultimi dieci anni, uno dei primi grandi progetti di partecipazione culturale e di inclusione sociale, che ha tracciato la strada per altre iniziative di grande successo che continuano ad accendere la città su diversi temi”. E ha aggiunto “Sarà un’edizione di grande rinascita. La faremo con grande prudenza perché non ci siano situazioni rischiose o di incentivo alla diffusione del Covid, saremo quindi scrupolosi nella gestione dei luoghi che ospiteranno la Prima diffusa“.

Scala, la ‘Prima Diffusa’: i luoghi delle proiezioni

Le proiezioni saranno precedute da guide all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala, al fine di offrire al pubblico una spiegazione dell’opera. L’ingresso nelle sedi è gratuito, previa prenotazione obbligatoria.

Ecco la lista dei luoghi di Milano che trasmetteranno le proiezioni:

il Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera,

il Teatro Puntozero Beccaria presso l’Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria e la Casa Circondariale San Vittore;

la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’,

la Casa della Carità,

l’Aeroporto di Malpensa,

il MUDEC,

WOW Spazio Fumetto,

Made in Corvetto,

Mare Culturale Urbano.

