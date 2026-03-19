Milano, fermato un cittadino egiziano ricercato con una Red Notice dell’Interpol

Durante un servizio di controllo a Milano gli agenti del Commissariato Bonola hanno identificato e arrestato un 30enne egiziano destinatario di una Red Notice dell'Interpol per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Nella serata di lunedì 9 marzo, nel corso di normali attività di pattugliamento urbano, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino egiziano di 30 anni. L’intervento, avvenuto in Piazzale Lotto, è nato da controlli di routine ma si è rapidamente trasformato in un’operazione di portata internazionale dopo gli accertamenti nelle banche dati.

Gli agenti del Commissariato Bonola hanno così scoperto che l’uomo risultava destinatario di una Red Notice emessa dall’Interpol, segnalazione che indica la ricerca e cattura a fini estradizionali per reati gravi.

Immediatamente dopo l’identificazione è scattata la procedura prevista per i soggetti ricercati all’estero: l’arresto è stato notificato e l’uomo è stato trattenuto in vista delle pratiche di consegna alle autorità richiedenti. Le informazioni raccolte dagli uffici italiani sono state condivise con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha curato i contatti con le autorità egiziane. La notizia è stata poi comunicata alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano e al Ministero della Giustizia, come previsto per i casi di estradizione.

Fermo e verifiche documentali

Gli accertamenti sulla persona fermata hanno rivelato che non si trattava di un semplice controllato ma di un soggetto oggetto di indagine internazionale. La presenza della Red Notice nell’archivio Interpol ha confermato la richiesta di cattura emessa dalle autorità giudiziarie di Port Said, in Egitto. Per definizione, una Red Notice è un avviso internazionale che segnala individui ricercati per reati gravi e facilita la cooperazione tra polizie di diversi Paesi: in questo caso ha permesso agli agenti italiani di trasformare un controllo locale in una misura provvisoria ai fini di estradizione.

Ruolo del Commissariato Bonola

Il Commissariato Bonola ha svolto un ruolo centrale nell’operazione: gli agenti impegnati nel monitoraggio delle aree urbane hanno riconosciuto elementi sospetti durante il servizio di controllo. L’intervento è un esempio concreto di come l’attività di presidio del territorio, combinata con l’accesso alle banche dati internazionali, possa portare all’individuazione di soggetti inseriti in circuiti criminali oltreconfine. Le informazioni raccolte sul posto sono state immediatamente trasmesse agli uffici centrali competenti per le fasi successive.

L’indagine internazionale e il presunto coinvolgimento nella rete criminale

Secondo quanto ricostruito dalle autorità giudiziarie egiziane, l’uomo identificato come Islam Wagih Khater Elsayed sarebbe stato parte di una rete attiva tra il 2026 e il 2026 specializzata nel traffico di migranti verso l’Europa. L’organizzazione, dietro compenso economico, prometteva opportunità di lavoro all’estero e utilizzava visto turistico e meccanismi amministrativi per agevolare l’ingresso illegale. In questo contesto, il ruolo dell’indagato sarebbe stato quello di fornire accoglienza e supporto logistico sul territorio italiano, in cambio di denaro.

Modalità operative della rete

Le indagini coordinate dalle autorità di Port Said delineano un modello operativo ben strutturato: agli interessati veniva prospettata la possibilità di un inserimento lavorativo in Europa, procedura che in realtà mascherava il vero obiettivo del viaggio. La rete sfruttava strumenti come il visto turistico e canali di accoglienza informali per aggirare controlli e normative: una volta giunti in Italia, i migranti avrebbero ricevuto alloggio temporaneo e assistenza logistica fornita da membri della stessa organizzazione, dietro corrispettivo economico.

Procedura di estradizione e prossimi sviluppi

Terminati gli accertamenti di rito, l’arrestato è stato trasferito alla casa circondariale di San Vittore, dove attende le determinazioni dell’autorità giudiziaria in merito alla richiesta di estradizione formulata dall’Egitto. La misura è stata disposta per evitare il concreto rischio di fuga e per consentire alle autorità competenti di valutare la documentazione inviata dalle controparti estere. Nei prossimi passaggi la magistratura italiana esaminerà gli atti e definirà le modalità e i tempi dell’eventuale consegna del soggetto alle autorità egiziane.

Questo caso mette in luce la dimensione transnazionale del crimine legato alla mobilità irregolare e l’importanza delle procedure di cooperazione internazionale: il coordinamento tra forze di polizia locali e uffici centrali consente di tradurre un semplice controllo di polizia in un’operazione che risponde a richieste giudiziarie provenienti da oltre confine. Il prosieguo della vicenda sarà seguito dalle autorità giudiziarie competenti e aggiornato attraverso i canali ufficiali.