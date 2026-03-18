Fermato a Piazzale Lotto un uomo ricercato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Durante un controllo a Piazzale Lotto la polizia ha arrestato un 30enne egiziano ricercato dalle autorità egiziane per traffico di migranti

Una misura cautelare eseguita dalla Polizia di Stato a Milano ha portato all’arresto di un cittadino egiziano di 30 anni, individuato durante un servizio di controllo del territorio. Il fermo è avvenuto in Piazzale Lotto nella serata di lunedì 9 marzo, quando gli agenti del Commissariato Bonola hanno proceduto all’identificazione dell’uomo e ai consueti accertamenti sui sistemi informativi della polizia.

Le verifiche hanno evidenziato che il soggetto risultava ricercato a livello internazionale: gli archivi segnalavano una Red Notice emessa dalle autorità di Port Said. Per chiarire, la Red Notice è un avviso internazionale emesso da Interpol per favorire l’individuazione e la custodia di persone ricercate per reati gravi. In seguito al riscontro dell’allerta, gli operatori hanno proceduto al fermo in considerazione del concreto rischio di fuga.

L’operazione e il fermo

L’attività è stata condotta nell’ambito dei servizi di monitoraggio delle aree urbane con maggior afflusso e passaggi pedonali. Gli agenti del Commissariato Bonola erano impegnati in controlli preventivi quando hanno intercettato l’uomo: dopo l’identificazione sono consultate le banche dati nazionali e internazionali, da cui è emersa la presenza del provvedimento di cattura. La sinergia tra polizia locale e strutture centrali ha consentito una valutazione rapida della situazione e l’adozione della misura restrittiva.

Il contesto del controllo

Piazzale Lotto è una zona oggetto di costante vigilanza per la sua densità di traffico pedonale e per la presenza di collegamenti urbani. In questo contesto i servizi di pattugliamento svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire fenomeni di microcriminalità e nel rilevare soggetti segnalati. L’intervento è stato eseguito con le procedure ordinarie: identificazione, verifica delle generalità e controllo incrociato sui sistemi di cooperazione internazionale, compreso il collegamento con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Le accuse e il quadro investigativo

Secondo gli elementi raccolti dalle autorità giudiziarie di Port Said, l’uomo è indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini imputano alla rete criminale a cui era collegato l’organizzazione di ingressi irregolari verso l’Europa sfruttando canali apparentemente turistici e la promessa di impiego all’estero. Tra il 2026 e il 2026, l’attività informativa internazionale ha ricostruito modalità, ruoli e flussi economici riconducibili al presunto traffico.

Il ruolo contestato nella rete

Per le autorità egiziane il 30enne avrebbe avuto un compito specifico: accoglienza e alloggio logistico dei migranti una volta giunti in Italia, dietro corrispettivo economico. Questo segmento dell’organizzazione si concentrava sulla gestione pratica del soggiorno e sull’instradamento verso contatti lavorativi fittizi, con l’obiettivo di eludere i controlli sui visti. L’accusa descrive una struttura con funzioni differenziate, dove ogni anello svolgeva attività mirate per facilitare l’ingresso e la permanenza irregolare.

Conseguenze immediate e iter giudiziario

Alla conferma dell’identità e della pendenza del provvedimento emesso dalle autorità di Port Said, la polizia ha eseguito l’arresto in considerazione del rischio di fuga. L’operazione è stata svolta in raccordo con gli uffici centrali competenti e con il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale. Dell’esecuzione è stata data pronta comunicazione alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano e al Ministero della Giustizia, in vista delle procedure estradizionali.

Al termine delle formalità di rito, il fermato è stato associato alla casa circondariale di San Vittore, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria che seguirà le fasi successive del procedimento. Le indagini internazionali proseguono per ricostruire con maggiore dettaglio l’intera rete e per identificare eventuali ulteriori responsabilità nello sfruttamento dei movimenti migratori.