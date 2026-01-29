Furto in supermercato a Legnano: due arresti e indagini in corso

Due giovani romeni sono stati arrestati a Legnano dopo aver tentato di commettere un furto in un supermercato locale.

Un episodio di furto aggravato ha scosso la tranquilla cittadina di Legnano. Martedì 27 gennaio, due giovani romeni, di 21 e 27 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di uscire da un supermercato senza pagare, portando con sé beni per un valore totale di 900 euro.

La dinamica del furto

Il fatto è accaduto intorno alle ore 15, quando una pattuglia della Polizia, in servizio di controllo del territorio, ha notato un’auto con tre persone a bordo che si allontanava rapidamente dal parcheggio di un supermercato situato in via Sabotino. Gli agenti hanno percepito che la manovra era finalizzata a evitare un controllo e hanno deciso di intervenire.

Dopo aver fermato il veicolo in via Carducci, gli agenti hanno scoperto che il conducente, un connazionale di 36 anni, era accompagnato da altri due giovani, uno di 21 e l’altro di 27 anni. Durante la perquisizione, nel bagagliaio dell’auto sono state trovate due buste appartenenti al supermercato, piene di generi alimentari, superalcolici e articoli per la cura personale.

Il ruolo dei complici

Le indagini successive hanno rivelato che la merce era stata sottratta dal supermercato stesso. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire la dinamica del furto: il giovane di 21 anni si era occupato di riempire il carrello con la merce, mentre l’altro complice aveva aperto i tornelli di uscita senza effettuare alcun pagamento.

Le conseguenze legali

Dopo essere stati arrestati, i due giovani sono stati portati davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio. Durante l’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha inflitto una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con la possibilità di sospendere la pena.

Il terzo complice, il 36enne, è stato denunciato a piede libero per il medesimo reato. Questo episodio mette in luce un problema che affligge molte città: il furto nei supermercati, spesso perpetrato da bande organizzate che si muovono in gruppo per eludere i controlli.

La Polizia ha ribadito l’importanza della vigilanza e della segnalazione di comportamenti sospetti da parte dei cittadini, affinché episodi del genere possano essere prevenuti in futuro.