Indagini sulla morte di Abdherraim Mansouri a Rogoredo: le ultime novità e cosa sappiamo

Analizziamo gli ultimi dettagli sulla sparatoria di Rogoredo che ha causato la tragica morte di Abdherraim Mansouri.

La sparatoria avvenuta a Rogoredo, un’area periferica di Milano, ha suscitato grande attenzione da parte dei media e dell’opinione pubblica, a seguito della tragica morte di Abdherraim Mansouri, un giovane di 28 anni. L’episodio si è verificato durante un’operazione di controllo anti-spaccio, e le autorità sono attualmente impegnate in un’indagine approfondita per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Indagini in corso e autopsia programmata

Martedì prossimo verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Mansouri, condotta dalla nota anatomopatologa forense Cristina Cattaneo. Questa operazione è fondamentale per stabilire con maggiore precisione le dinamiche della sparatoria. L’esame autoptico sarà accompagnato da una consulenza balistica, che servirà a determinare la distanza da cui il poliziotto ha aperto il fuoco, un aspetto cruciale per l’inchiesta.

Ruolo degli esperti nella ricostruzione dei fatti

Il legale del poliziotto accusato di omicidio volontario, Piero Porciani, ha coinvolto un esperto di investigazioni scientifiche, Dario Redaelli. Quest’ultimo è noto per la sua esperienza in casi delicati, come quelli di Yara Gambirasio e Chiara Poggi. La presenza di un consulente così qualificato sottolinea la serietà con cui la difesa affronta la situazione e l’importanza di raccogliere prove decisive.

La posizione del poliziotto e la mancanza di prove visive

Uno dei punti critici nell’indagine è la mancanza di telecamere di sorveglianza nella zona, il che complica notevolmente la ricostruzione dei fatti. Se fossero state presenti, avrebbero potuto offrire un quadro più chiaro e rendere più agevole il lavoro della difesa. Il poliziotto ha dichiarato di aver tentato inizialmente di inseguire Mansouri, aprendo il fuoco solo dopo che il giovane avrebbe puntato una pistola contro di lui.

Dettagli sulla pistola e sul contesto della sparatoria

La pistola utilizzata da Mansouri si è rivelata essere una replica a salve, un elemento che sarà oggetto di ulteriori accertamenti per analizzare la provenienza e le eventuali impronte. Gli inquirenti stanno cercando di raccogliere testimonianze e prove che possano chiarire se l’uso della forza da parte dell’agente fosse giustificato o meno.

Proseguo delle indagini e collaborazioni legali

Le indagini della Squadra Mobile di Milano, coordinate dal pubblico ministero Giovanni Tarzia, continuano su diversi fronti. Oltre all’autopsia e alla consulenza balistica, gli investigatori stanno analizzando i telefoni sequestrati sia del poliziotto che della vittima. Sono stati effettuati accertamenti tossicologici su entrambe le parti coinvolte, al fine di ottenere un quadro completo della situazione.

Testimonianze e sviluppi futuri

Un giovane bengalese, arrestato poco prima della sparatoria, non ha fornito informazioni utili per le indagini. Tuttavia, la difesa di Mansouri ha già annunciato che i consulenti legali della famiglia parteciperanno ai prossimi accertamenti, inclusa l’autopsia. Tale aspetto evidenzia l’interesse della famiglia a garantire che venga fatta piena luce sulla morte di Abdherraim.

Il caso di Abdherraim Mansouri rimane aperto e complesso, con molte domande ancora senza risposta. La comunità attende sviluppi significativi nelle indagini e la verità su quanto accaduto a Rogoredo. Si continua a discutere il delicato equilibrio tra legittima difesa e abuso di potere.