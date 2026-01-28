Inaugurazione dell’Anno 2026 del Lions Club di Magenta: Evento Speciale da Non Perdere!

Il Lions Club di Magenta ha celebrato l'inizio del nuovo anno con una cena sociale, durante la quale sono stati presentati i risultati conseguiti e i progetti futuri.

Il 26 gennaio 2026 ha rappresentato una data significativa per il Lions Club di Magenta, che ha tenuto la sua cena sociale di apertura presso l’osteria Shooting Club di Carpenzago. Questo evento ha visto la partecipazione dell’80% dei soci, costituendo un momento di incontro e celebrazione per i membri del club.

Durante la serata, la Presidente Roberta Pirro ha illustrato il bilancio delle attività svolte a partire da, mese in cui è avvenuto il suo insediamento, fino al 31 dicembre dello stesso anno. Le iniziative intraprese hanno avuto un impatto significativo sulla comunità, comprendendo la donazione di una macchina ecografica all’ospedale Fornaroli di Magenta, in collaborazione con l’associazione Amici Fiamme Gialle e Afigi.

Attività di sostegno alla comunità

Un altro aspetto degno di nota è stata la distribuzione di pacchi solidali a favore dei comuni di Magenta, Santo Stefano Ticino, Corbetta e Ossona. Questi gesti di solidarietà hanno contribuito a rafforzare il legame tra il club e il territorio. Inoltre, il Lions Club ha effettuato donazioni all’associazione “Non di solo pane” e ha attuato interventi di assistenza presso la RSA di Magenta e nel reparto pediatrico dell’ospedale.

Progetti futuri per il 2026

Guardando al futuro, i progetti per il 2026 sono ambiziosi e mirano a continuare il lavoro di supporto alla comunità. Tra le iniziative pianificate vi sono l’acquisto di ulteriori macchinari destinati all’oncologia, progetti sanitari e l’accompagnamento di pazienti attraverso la fornitura di auto dedicate. Non manca, inoltre, la volontà di continuare a distribuire pacchi solidali in occasione della Santa Pasqua.

Riconoscimenti e nuove adesioni

Un momento clou della serata è stato il rituale della “pinnatura”, che ha visto l’apposizione della spilla Lionina a due nuovi membri, Giuseppe Pelaia e Simona Morandi, entrati a far parte del club nel mese di gennaio. Questo gesto simbolico non solo celebra l’ingresso di nuovi soci, ma sottolinea anche l’importanza della crescita del club.

Infine, la Presidente ha ricevuto, tramite la Presidente dei Governatori, avv. Rossella Vitali, una pergamena di riconoscimento per i servizi resi, un attestato di stima che evidenzia l’impegno del Lions Club di Magenta nel fare del bene nella comunità. La serata si è conclusa con un rinnovato spirito di collaborazione e solidarietà, pronta ad affrontare le sfide del nuovo anno con entusiasmo e determinazione.