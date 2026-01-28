Esplorando la metafisica: oltre 400 opere a Milano

Un evento imperdibile per gli amanti dell'arte e della cultura metafisica.

Milano si prepara ad accogliere una delle più significative esposizioni dedicate alla metafisica, un viaggio affascinante che si svolgerà dal 28 gennaio al 21 giugno 2026 presso il prestigioso Palazzo Reale. Questa mostra, intitolata “Metafisica/Metafisiche”, riunisce una collezione straordinaria di oltre 400 opere, provenienti da oltre 150 istituzioni culturali, tra musei, archivi e gallerie.

Un progetto curatoriale innovativo

La curatela di questo evento è affidata a Vincenzo Trione, un esperto di fama nell’ambito dell’arte moderna e contemporanea, che ha sviluppato un percorso espositivo ricco di significato. L’esposizione non solo riflette sull’eredità dei grandi maestri della metafisica, ma anche sul modo in cui contemporanei e artisti del Novecento hanno reinterpretato questa corrente, attraversando diversi linguaggi e culture artistiche.

Un’esperienza artistica condivisa

Il progetto non si limita al solo Palazzo Reale, ma si estende ad alcuni dei musei più importanti di Milano, come il Museo del Novecento, Palazzo Citterio e le Gallerie d’Italia. Questa rete di istituzioni crea una sinergia che permette di esplorare la metafisica in tutte le sue sfaccettature, dal primo Novecento fino alle espressioni artistiche odierne.

Tematiche di modernità e malinconia

Il progetto curatoriale si propone di indagare la metafisica non solo come una mera corrente artistica, ma come un approccio filosofico che invita a riflettere sulla realtà. Le opere esposte saranno parte di un dialogo continuo tra silenzio, inquietudine e modernità, richiamando emozioni di malinconia e straniamento che caratterizzano il nostro tempo.

Inaugurazione e catalogo

L’inaugurazione ufficiale della mostra avrà luogo il 27 alle 17:30, con la presenza di figure istituzionali e partner del progetto. Per accompagnare l’esposizione, la casa editrice Electa pubblicherà un catalogo ricco di saggi e contributi critici, fornendo uno strumento di approfondimento indispensabile per studiosi e appassionati di arte.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare una delle correnti più affascinanti dell’arte moderna e per comprendere il suo impatto nel corso del tempo. Non perdere l’occasione di visitare questa mostra straordinaria che celebra l’arte e la cultura della metafisica!