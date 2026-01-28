Magenta: Il Lions Club Festeggia l’Inizio dell’Anno con una Cena Sociale Indimenticabile

Il Lions Club di Magenta ha dato il via all'anno sociale con una cena di gala, durante la quale sono stati presentati progetti ambiziosi e innovativi per il 2026.

Il 26 gennaio 2026 ha rappresentato una data significativa per il Lions Club di Magenta, che ha inaugurato ufficialmente l’anno con una cena sociale presso l’osteria Shooting Club di Carpenzago. Questo incontro ha visto la partecipazione di circa l’80% dei membri del club, un chiaro segnale di unità e collaborazione tra i soci.

Attività svolte e impegni sociali

Durante la serata, la Presidente Roberta Pirro ha presentato un resoconto dettagliato delle attività realizzate dal club da settembre a, mese in cui è stata eletta. Tra i risultati più significativi, si evidenziano la donazione di una macchina ecografica all’ospedale Fornaroli di Magenta, in collaborazione con l’associazione Amici Fiamme Gialle e Afigi, e la distribuzione di pacchi alimentari a diverse comunità della zona, tra cui Magenta, Santo Stefano Ticino, Corbetta e Ossona.

Iniziative solidali

Il Lions Club ha devoluto fondi all’associazione Non di solo pane e ha realizzato interventi di sostegno presso la Residenza Sanitaria Assistenziale di Magenta e nel reparto di pediatria dell’ospedale. Queste azioni evidenziano l’impegno del club verso il bene comune e la volontà di essere un punto di riferimento per la comunità locale.

Progetti futuri per il 2026

Guardando al futuro, il Lions Club di Magenta ha delineato una serie di progetti ambiziosi per il nuovo anno. Tra questi, è prevista l’acquisizione di ulteriori macchinari per l’oncologia e l’avvio di iniziative sanitarie mirate, oltre all’acquisto di veicoli per il trasporto di pazienti in difficoltà. Non mancheranno le attività solidali in vista della Santa Pasqua, con la distribuzione di nuovi pacchi alimentari.

Nuovi membri e riconoscimenti

Un momento particolarmente significativo della serata è stata la cerimonia di pinnatura, durante la quale sono state consegnate le spille Lionine a due nuovi membri, Giuseppe Pelaia e Simona Morandi, entrati a far parte del club nel mese di gennaio. Questo gesto simbolico rappresenta l’integrazione e il benvenuto ufficiale nella grande famiglia Lion.

In chiusura della serata, la Presidente dei Governatori, avvocato Rossella Vitali, ha portato un messaggio di apprezzamento da parte del Governatore Internazionale. È stato riconosciuto il valore del lavoro svolto dal Lions Club di Magenta e dai suoi membri. È stata consegnata una pergamena di riconoscimento alla Presidente Pirro e a Giuseppe Sottilotta, vicepresidente di Afigi e membro del club. Questo attestato sottolinea l’impatto positivo delle iniziative portate avanti.