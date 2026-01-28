Derby Milano-Varese: La Passione del Basket Italiano si Accende!

Il derby tra Milano e Varese rappresenta un evento imperdibile per tutti gli amanti del basket. Questo incontro non solo offre un'eccezionale opportunità di vedere in azione due delle squadre più competitive del campionato, ma è anche un'occasione per vivere l'intensa rivalità sportiva che caratterizza queste due città. Gli appassionati possono aspettarsi un'atmosfera elettrizzante e momenti indimenticabili sul parquet. Non perdere l'occasione di assistere a questa straordinaria sfida!

La rivalità tra Olimpia Milano e Varese affonda le radici in una lunga storia di competizioni accese, risalente al 1960. Le due squadre si sfidarono per la prima volta nell’arena conosciuta all’epoca come Palalido, oggi Allianz Cloud. Questa sfida rappresenta non solo una partita di basket, ma un simbolo della passione sportiva italiana, capace di dividere gli appassionati e accendere gli animi.

In vista del Monday Night di Milano, l’Olimpia si prepara a dare il massimo per consolidare la propria posizione in classifica. Con un recente percorso caratterizzato da sette vittorie consecutive, di cui tre ottenute in trasferta, il team di Milano mira a mantenere il passo e affrontare con determinazione il prossimo incontro contro la Germani Brescia.

Preparazione alla sfida

La partita tra EA7 Emporio Armani Milano e Openjobmetis Varese si terrà lunedì 26 gennaio alle ore 20:00 all’Allianz Cloud. Sarà un’occasione cruciale per entrambi i team, con gli arbitri Manuel Attard, Andrea Bongiorni e Alessandro Nicolini pronti a dirigere l’incontro.

Strategie in campo

Il coach di Varese, Beppe Mangone, ha descritto la sua squadra come agile e veloce, capace di attuare un gioco di transizione e contropiede. Con l’inserimento di giocatori come Carlos Stewart e Ike Iroegbu, il roster si è arricchito di talento e capacità di attacco. La chiave per Milano sarà mantenere una difesa disciplinata, utile a contrastare il ritmo frenetico degli avversari.

Analisi dei giocatori chiave

Carlos Stewart Jr., playmaker ventitreenne, è attualmente il principale marcatore di Varese, con una media di 19.0 punti a partita. La sua precisione nel tiro, con un 65.9% da due e un 34.1% da tre, lo rende un avversario temibile. Al suo fianco, Ike Iroegbu contribuisce con 15.9 punti e 5.1 assist, rendendo il reparto guardie particolarmente competitivo.

Il roster di Varese

Oltre a Stewart e Iroegbu, Varese può contare su giocatori come Davide Alviti e Tazè Moore, entrambi fondamentali nel gioco offensivo. Alviti, con il suo 41.4% di successo nel tiro da tre, e Moore, che segna 11.6 punti per partita, sono elementi chiave nel piano di gioco di Coach Kastritis. Inoltre, il nazionale finlandese Olivier Nkamhoua contribuisce con 16.1 punti e 6.7 rimbalzi, rendendo il roster di Varese ben bilanciato e pronto a dare battaglia.

La storia della rivalità

Questa storica rivalità ha vissuto momenti intensi, specialmente negli anni ’70, quando le due squadre si sfidarono per il titolo italiano in spareggi che hanno fatto la storia. In particolare, il 4 aprile 1972, il Simmenthal Milano sconfisse l’Ignis Varese in un match memorabile, mentre in altre occasioni fu Varese a prevalere, creando un bilancio di 115 vittorie per Milano e 77 per Varese nelle sfide complessive.

Giocatori significativi e connessioni

Nel corso degli anni, diversi giocatori hanno avuto esperienze significative con entrambe le squadre. Nico Mannion, che ha indossato la maglia di Varese, ha impressionato con 445 punti in 21 partite. Anche Davide Alviti, ex giocatore di Milano, ha trovato successo con Varese, portando con sé l’esperienza di aver vinto due scudetti e una Coppa Italia con l’Olimpia.

Il derby Milano-Varese non è solo una partita, ma un evento che racchiude anni di storia, passione e competizione. Con le due squadre pronte a darsi battaglia, il Monday Night promette di essere una serata indimenticabile per tutti gli appassionati di basket.