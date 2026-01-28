Alcione Milano trionfa sui Dolomiti Bellunesi con un convincente 5-0

L'Alcione Milano trionfa in modo schiacciante contro i Dolomiti Bellunesi, conquistando una vittoria decisiva con un punteggio di 5-0.

La 23ª giornata di Serie C ha visto l’Alcione Milano affrontare i Dolomiti Bellunesi in una partita dominata dai padroni di casa, conclusasi con un netto 5-0. La sfida si è svolta allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove i tifosi hanno assistito a un incontro ricco di emozioni e giocate di alta qualità.

In avvio, gli ospiti hanno cercato di esercitare pressione sulla squadra avversaria, mostrando un inizio di gara energico. Tuttavia, l’Alcione ha risposto con calma e determinazione, riuscendo a sbloccare il risultato al 32′ con un gol di Muroni, abile a finalizzare un assist preciso di Morselli.

La prima frazione di gioco

Il match è iniziato con un intenso scambio di colpi. Le Dolomiti Bellunesi si sono dimostrate aggressive in fase di pressing, mentre l’Alcione ha cercato di gestire il possesso palla per trovare spazi. Nei primi quindici minuti, entrambe le squadre hanno faticato a concretizzare le occasioni, portando a un gioco piuttosto bloccato.

Le occasioni da rete

Solo dopo il 16′, l’Alcione ha cominciato a creare occasioni più concrete. Un calcio d’angolo ha portato a una mischia in area, ma Bright ha calciato alto. Successivamente, Morselli ha tentato un tiro dalla destra, mentre Muroni ha avuto un’altra chance con una girata, parata da Consiglio. Al 32′, finalmente, è arrivato il gol del vantaggio: Muroni ha sfruttato un errore in fase di impostazione avversaria, segnando il primo gol della partita.

Negli ultimi minuti del primo tempo, le Dolomiti hanno tentato di pareggiare, ma non sono riuscite a impensierire Agazzi, il portiere dell’Alcione, che ha mantenuto la porta inviolata.

La ripresa e il dominio dell’Alcione

Consapevole dell’importanza di ampliare il vantaggio, l’Alcione è tornato in campo con un atteggiamento propositivo. In soli sette minuti, Pitou ha segnato il 2-0 con un tiro da fuori area che ha subito una deviazione. Poco dopo, Scuderi ha chiuso una splendida azione personale con un gol che ha portato il punteggio sul 3-0.

Il crollo degli ospiti

Le Dolomiti Bellunesi hanno tentato di reagire, ma il quarto gol di Pitou, realizzato su punizione, ha definitivamente abbattuto le speranze di recupero. Con il punteggio fissato sul 4-0, la squadra ospite ha perso coesione, permettendo all’Alcione di giocare con maggiore libertà. Infine, al 31′, la squadra di casa ha concluso in bellezza con un’azione corale che ha portato Muroni a segnare il quinto gol, sigillando una prestazione straordinaria.

Con questo risultato, l’Alcione Milano si rilancia in classifica, portandosi temporaneamente al quarto posto. In attesa delle partite di Cittadella e Inter U23, la squadra ha mostrato un gioco convincente e una solidità difensiva che promette bene per il prosieguo della stagione.