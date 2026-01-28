Analisi approfondita dei video di Chiara Poggi: scoperte e insights dalla consulenza

Il caso di Chiara Poggi continua a riservare nuove rivelazioni: scopri le ultime novità sui video e su Andrea Sempio.

Il caso di Chiara Poggi e dell’omicidio che ha scosso l’Italia è tornato alla ribalta grazie a nuove informazioni emerse da una consulenza tecnica. I periti informatici, incaricati dalla famiglia di Chiara, hanno rivelato che Andrea Sempio, attualmente indagato, non ha mai visualizzato i video che ritraggono la giovane in momenti di intimità con il suo ex fidanzato Alberto Stasi.

Questi video, rinvenuti dai carabinieri sul computer di Chiara, sono stati oggetto di dibattito e analisi in vari processi. Secondo le perizie, i file erano stati scaricati e successivamente compressi dalla stessa Chiara nel settembre 2006, per poi essere nuovamente compressi e protetti da password nel maggio 2007. Questo processo di compressione e protezione suggerisce che nessuno, eccetto Chiara, abbia avuto accesso a quei contenuti.

La posizione di Andrea Sempio

Andrea Sempio, il cui nome è emerso nel contesto di un’ulteriore indagine, è stato al centro di una richiesta da parte della sua difesa per un incidente probatorio riguardante i computer di Chiara e Alberto. L’obiettivo di questa richiesta è di raccogliere prove a favore di Sempio, che afferma di non aver mai aperto i video incriminati.

Il contesto della difesa

La difesa di Sempio sottolinea che, a differenza delle altre parti coinvolte, ha avuto accesso ai computer solo successivamente, il che rappresenterebbe un svantaggio nella raccolta di prove difensive. In passato, sia la difesa di Stasi che i legali della famiglia Poggi avevano già esaminato i dispositivi, rendendo così difficile per Sempio costruire una difesa equa.

I video ritrovati e le loro implicazioni

Oltre ai video di Chiara con Alberto, è emerso che nel computer della ragazza vi era un altro video, risalente al 20 luglio 2007, pochi giorni prima della sua morte. Questo filmato mostrava alcuni ragazzi, tra cui Sempio, mentre giocavano a pallone in un corridoio scolastico. Non è mai stato accertato se Chiara avesse visto quel video, ma la sua esistenza complica ulteriormente il quadro.

Il fatto che Chiara avesse filmato momenti di vita quotidiana rende il caso ancora più complesso. La sua vita, così apparentemente normale, si è interrotta tragicamente e ora ogni dettaglio, ogni video, è scrutato con attenzione per scoprire eventuali indizi che possano far luce sull’omicidio. La difesa di Sempio ha richiesto un’analisi approfondita di questi materiali per cercare di dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Il ruolo dei consulenti informatici

I consulenti informatici hanno avuto un ruolo cruciale nel chiarire la situazione. Le loro analisi hanno messo in evidenza che, oltre a Chiara, nessuno ha avuto accesso ai video riservati e che la loro compressione e protezione suggeriscono una chiara volontà di tenere privati quegli attimi. Questo elemento potrebbe rivelarsi determinante nel processo di Sempio, poiché dimostrerebbe che l’imputato non ha mai potuto vedere i contenuti incriminati.

Il caso di Chiara Poggi continua a rimanere enigmatico e complesso. Le recenti scoperte sui video e il coinvolgimento di Andrea Sempio aggiungono un ulteriore strato di mistero a una vicenda che ha già scosso profondamente l’opinione pubblica. Mentre le indagini proseguono, la verità rimane un obiettivo lontano, e ogni nuova informazione potrebbe rivelarsi cruciale per la risoluzione di questo dramma.