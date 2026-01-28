Fabiano Foschini: Psicologo Innovativo e Regista Televisivo di Milano

Fabiano Foschini unisce la psicologia e il mondo della televisione per offrire un approccio innovativo e coinvolgente alla salute mentale.

Nel cuore di Milano, si è svolta un’intervista con il Dr. Fabiano Foschini, professionista che ha saputo unire la sua passione per la psicologia e il mondo della televisione. Il suo percorso esemplifica come l’innovazione possa emergere dall’integrazione di discipline diverse.

Le origini della passione per la psicologia

Il Dr. Foschini racconta che il suo interesse per la psicologia è nato fin dai tempi delle scuole superiori. Sebbene non avesse ancora gli strumenti per approfondire seriamente la materia, il seme della curiosità era già piantato. Durante gli studi di Cinema e Televisione, ha scoperto l’importanza di comprendere le dinamiche psicologiche per raccontare storie efficaci e toccanti.

Il passaggio al lavoro pratico

Una volta completati gli studi, Fabiano ha iniziato la sua carriera come aiuto cameraman. Questa esperienza si è rivelata cruciale per la sua crescita. Con il tempo, è diventato un regista televisivo, immergendosi in un ambiente frenetico e stimolante, dove ha potuto affinare le sue competenze interpersonali, spesso utilizzando strumenti psicologici senza rendersene conto.

La decisione di studiare psicologia in modo formale

Durante il suo percorso nel settore televisivo, Fabiano ha avvertito l’urgenza di approfondire la psicologia in maniera più strutturata. Si è iscritto all’università per soddisfare la sua curiosità e migliorare la comprensione delle dinamiche relazionali. La sua predisposizione naturale all’ascolto e all’aiuto si è trasformata in una solida base teorica.

Il focus sulla psicologia clinica

Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, ha deciso di orientarsi verso l’ambito clinico, sentendo il bisogno di interagire direttamente con le persone. Dopo aver superato l’Esame di Stato, ha avviato la sua carriera come psicologo, aprendo la partita IVA e iniziando la sua attività professionale.

Attività professionale e modalità di lavoro

Attualmente, il Dr. Foschini offre consulenze in tre studi differenti a Milano: in zona Portello, Porta Genova e Corso Como. Oltre a ricevere i pazienti in studio, offre anche la possibilità di colloqui a domicilio e sedute online per coloro che non possono recarsi personalmente. Ogni caso viene valutato singolarmente per garantire un supporto appropriato a ciascun paziente.

Un percorso di formazione continua

Fabiano non si ferma mai. È attualmente impegnato nel percorso per diventare Psicoterapeuta, riconoscendo l’importanza di rimanere aggiornato e di ampliare le proprie competenze per fornire un servizio sempre più responsabile e adeguato.

Televisione e psicologia: un connubio possibile

Il Dr. Foschini continua a lavorare nel mondo della televisione, partecipando a programmi in diretta. Qui, la gestione delle emozioni diventa cruciale, poiché non ci sono opportunità di correzione o montaggio. È fondamentale mantenere la lucidità, coordinare i team tecnici e relazionarsi con conduttori dalle personalità diverse, preservando così l’equilibrio del gruppo. Questa esperienza contribuisce a rafforzare ulteriormente le sue competenze psicologiche.

Il percorso del Dr. Fabiano Foschini rappresenta un esempio illuminante di come la psicologia possa intersecarsi con il mondo della comunicazione, offrendo un approccio innovativo e umano alla salute mentale.