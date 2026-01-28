Festival ScienzaInScena: Esplora l’Incontro tra Arte e Scienza a Milano

Un mese di eventi straordinari a Milano che uniscono scienza e teatro, approfondendo temi di rilevanza cruciale. Scopri una serie di spettacoli coinvolgenti e interattivi che stimolano la riflessione e l'innovazione. Un'opportunità imperdibile per esplorare il connubio tra arte e scienza in un contesto culturale dinamico.

Il festival ScienzaInScena torna a Milano

Il Festival ScienzaInScena torna a Milano, promettendo un’esperienza coinvolgente dove il teatro si intreccia con la scienza. Dal 27 gennaio al 28 febbraio, il festival, diretto da Maria Eugenia D’Aquino, si propone di interrogare il presente e dare uno sguardo al futuro attraverso il tema delle rivoluzioni.

Questo evento annuale rappresenta un’opportunità per esplorare come le trasformazioni scientifiche possano influenzare la vita quotidiana e il modo di pensare della comunità.

Un palcoscenico di idee e scoperte

Due location emblematiche accoglieranno il festival: il PACTA Salone, fulcro creativo della manifestazione, e il Civico Planetario Ulrico Hoepli, che offre una vista stellare sul cosmo. Gli spettacoli, le conferenze e le mostre si propongono di avvicinare il pubblico ai temi scientifici, promuovendo un dialogo tra arte e scienza. Grazie alla collaborazione con università e centri di ricerca, il festival rende la complessità più accessibile a tutti.

Un viaggio tra linguaggi e pubblici

Il programma del festival presenta un ampio ventaglio di eventi, progettati per coinvolgere ogni fascia d’età. Tra i momenti più attesi figura ScienzaInScenaForTeens, uno spettacolo che affronta in modo ironico e creativo il mondo dei numeri irrazionali. Altrettanto affascinante è Il cielo sopra Tebe, che invita il pubblico a esplorare l’affascinante universo degli antichi Egizi sotto la volta del Planetario. Questi eventi rappresentano solo alcuni dei numerosi appuntamenti che arricchiscono un cartellone denso di innovazione e cultura.

Rivoluzioni del sapere e del pensiero

La nona edizione di ScienzaInScena affronta il tema delle rivoluzioni non solo da una prospettiva scientifica, ma anche sociale. La direttrice del festival, Maria Eugenia D’Aquino, evidenzia l’importanza di interrogare le dinamiche attuali, quali le guerre, le emergenze climatiche e le disuguaglianze. Ogni spettacolo diventa portavoce di una rivoluzione, sia essa grande o piccola, invitando a una riflessione profonda su temi cruciali per la società contemporanea.

Spettacoli e approfondimenti

Tra le novità spiccano rappresentazioni come Il cielo di Ipazia, che racconta la vita di una delle prime scienziate della storia, e La scienza è donna, una celebrazione delle conquiste femminili nel campo scientifico. Altri eventi, come Deep Blue e Il mondo che avanza, esploreranno rispettivamente l’impatto dell’intelligenza artificiale e la storia dell’alimentazione umana. Ogni proposta è un viaggio che mette in luce il potere della conoscenza e la sua capacità di generare cambiamenti significativi.

Informazioni pratiche e partecipazione

Per chi desidera partecipare a questo straordinario festival, i biglietti possono essere acquistati online tramite il sito del PACTA Salone o direttamente presso le biglietterie. I prezzi variano in base al tipo di evento e alle riduzioni disponibili per studenti e gruppi. Si consiglia di prenotare in anticipo, data l’alta richiesta. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare gli organizzatori via email o telefonicamente.

ScienzaInScena rappresenta un’opportunità unica per esplorare l’intersezione tra scienza e arte, stimolando riflessioni e dialoghi su come le evoluzioni scientifiche possano influenzare il nostro futuro. Partecipare a questa avventura culturale consente di contribuire a un confronto significativo su temi attuali e di grandissima rilevanza.