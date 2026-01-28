Riconoscimento per i Neolaureati di Busto Garolfo: Celebrazione 2026

Scopri come Busto Garolfo supporta i giovani laureati attraverso premi e riconoscimenti significativi.

Il 25 gennaio si è svolta a Busto Garolfo una cerimonia di premiazione dedicata ai neolaureati che si sono distinti per i loro risultati accademici. In quest’occasione, sedici giovani talenti hanno ricevuto un riconoscimento per il loro impegno e la loro dedizione nello studio.

Questa iniziativa evidenzia l’importanza dell’istruzione e della formazione professionale nel territorio.

Il premio non rappresenta solo un incentivo economico, ma anche un segno di apprezzamento da parte della comunità locale. Grazie alla generosità di aziende del posto, come Barni Carlo spa, Tessitura Colombo Antonio, Ensinger, Cpe Italia, alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e alla Farmacia comunale, è stato possibile offrire ai laureati un premio che riconosce i loro sforzi.

I premiati

Durante la cerimonia, il merito di questi giovani laureati è stato sottolineato, e ognuno di loro ha ricevuto il proprio riconoscimento. Ecco l’elenco dei premiati, presentato in ordine alfabetico con il rispettivo voto conseguito:

Elenco dei laureati

Niccolò Bellusci ha ottenuto un 110 e lode in Economia e Legislazione d’Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Lucia Bollini ha conseguito un 103 in Gestione del lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni, sempre all’Università Cattolica. Alessandro Borsotti ha brillato con un 110 e lode in Biodiversità ed Evoluzione Biologica all’Università degli Studi di Milano.

Niccolò Boschetti ha ottenuto un 107 in Innovation and Technology Management all’Università Bicocca, mentre Viola Caccia ha conseguito un 110 e lode in Comunicazione e Didattica dell’Arte all’Accademia di Brera. Valeria Ciancia ha fatto registrare un 104 in Area and Global Studies for International Cooperation presso l’Università di Torino.

Ivan Dell’Acqua ha conseguito un 108 in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano, mentre Sara Paganini ha ottenuto un 107 in Giurisprudenza all’Università Bocconi. Matteo Paleari si è distinto con un 110 e lode in Economia, Diritto e Finanza D’impresa – Curriculum Finanza e Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Davide Pinciroli ha conseguito un 106 in Ingegneria Ambientale per la Sostenibilità degli ambienti di lavoro, sempre all’Università degli Studi dell’Insubria. Alessia Porta ha ottenuto un 105 in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano, mentre Luca Quatraro ha conseguito un 108 in Scienze Pedagogiche all’Università Bicocca.

Emanuele Raimondi ha registrato un 110 in Scienze delle attività motorie preventive ed adattate al benessere all’Università degli Studi di Milano. Marco Salonna ha conseguito un 104 in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano, mentre Federica Saretto ha ottenuto un 110 e lode in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali alla Ca’ Foscari di Venezia. Infine, Mauro Sonzogni ha brillato con un 110 e lode in Informatica alla Bicocca.

L’importanza del riconoscimento

Questa premiazione rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante opportunità per i giovani laureati di essere visibili nel mondo del lavoro. I premi ricevuti possono costituire un valore aggiunto nel loro curriculum, dimostrando impegno, passione e competenze acquisite durante il percorso di studi.

Il sostegno della comunità di Busto Garolfo verso i propri talenti è un segnale forte e chiaro: investire nel futuro dei giovani significa investire nel futuro dell’intera comunità. Con queste iniziative, l’Amministrazione comunale intende continuare a promuovere l’eccellenza e a incoraggiare i giovani a perseguire i propri sogni.