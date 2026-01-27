Sviluppi sul Caso Garlasco: Sempio Non Ha Mai Visto i Video di Chiara Poggi

Aggiornamenti sul caso di omicidio di Chiara Poggi: Andrea Sempio si difende dalle accuse. Scopri le ultime novità e gli sviluppi dell'inchiesta.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a suscitare interesse e dibattiti, in particolare dopo le recenti dichiarazioni di Andrea Sempio, attualmente indagato per il delitto. Secondo una consulenza presentata dai periti informatici, Sempio non avrebbe mai avuto accesso ai video privati che ritraggono Chiara in compagnia del suo fidanzato, Alberto Stasi, già condannato per l’omicidio.

I contenuti dei video e la loro gestione

All’interno del computer di Chiara, i carabinieri hanno rinvenuto tre video che documentano momenti intimi tra la ragazza e Stasi. Questi filmati, secondo i consulenti della famiglia Poggi, sono stati visionati soltanto da Chiara stessa, quando li scaricò. A settembre 2007, Chiara compressò i file e, successivamente, nel maggio dello stesso anno, li protese con una password, rendendo difficile l’accesso non autorizzato.

Le dichiarazioni della difesa di Sempio

La difesa di Sempio ha presentato una richiesta formale per un incidente probatorio riguardante l’analisi dei computer di Chiara e Stasi. Questa iniziativa mira a raccogliere ulteriori prove a favore di Sempio, il quale sostiene di non aver mai visualizzato il contenuto di quei video. I legali di Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, intendono dimostrare che l’indagato non ha avuto accesso a elementi che potrebbero configurarsi come movente.

Il contesto processuale e le difficoltà investigative

Il caso di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, ha attraversato diverse fasi processuali, portando alla condanna di Stasi. Tuttavia, l’accesso ai computer da parte della difesa di Stasi e dei legali della famiglia Poggi, avvenuto in precedenti indagini, ha sollevato preoccupazioni da parte della difesa di Sempio, che ritiene di trovarsi in una posizione svantaggiata.

Le prove raccolte

Recentemente, è emerso un video che mostra alcuni studenti dell’Ipsia di Sannazzaro, tra cui Sempio, mentre giocano a calcio. Questa registrazione è stata visualizzata pochi giorni prima dell’omicidio, ma non è chiaro se Chiara avesse avuto modo di visionarla. La difesa di Sempio cerca di sfruttare ogni elemento a disposizione per dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Le perizie informatiche e il loro significato

Le consulenze presentate dai periti informatici hanno evidenziato che Sempio non ha mai visto i video intimi di Chiara e Stasi. Questi dettagli potrebbero non solo scagionare Sempio, ma anche contribuire a chiarire le dinamiche di un omicidio che ha segnato la comunità di Garlasco. Secondo fonti ufficiali, il materiale rinvenuto non sarebbe stato mai decompresso da nessuno al di fuori della vittima.

La difesa di Stasi ha liquidato le argomentazioni presentate come non rilevanti, ribadendo la fiducia nelle indagini in corso. Tuttavia, il contesto di tensione e conflitto scaturito dalla scoperta di questi video intimi potrebbe rappresentare un fattore significativo nel comprendere le motivazioni dietro il crimine.

Le conseguenze

Il caso di Chiara Poggi rimane avvolto da ombre di incertezze e colpi di scena. Con la richiesta di incidente probatorio, si riaccendono le speranze per una revisione del processo e per la ricerca della verità. La battaglia legale si prospetta complessa, ma ogni nuova prova potrebbe cambiare il corso degli eventi. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quali ulteriori rivelazioni emergeranno nei prossimi mesi.