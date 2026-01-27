Premi per i Giovani Laureati di Busto Garolfo nel 2026: Celebrazione dei Talenti Locali

Celebrazione dei giovani laureati di Busto Garolfo: Premi e Riconoscimenti 2026. Un evento dedicato all’eccellenza accademica e professionale dei neolaureati, con premi esclusivi e riconoscimenti per il talento e l’impegno. Un’occasione imperdibile per celebrare il futuro e l’innovazione.

, Busto Garolfo ha ospitato un’importante iniziativa che ha visto sedici ragazzi conseguire la laurea magistrale con voti eccellenti. Questo evento annuale è diventato un punto di riferimento nella comunità, celebrando il talento e l’impegno degli studenti.

La cerimonia di premiazione si è svolta la mattina di domenica 25 gennaio ed è stata caratterizzata dalla partecipazione attiva dell’Amministrazione Comunale.

I premi sono stati offerti da aziende locali, tra cui Barni Carlo spa, Tessitura Colombo Antonio, Ensinger, Cpe Italia, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e la Farmacia Comunale, creando un legame significativo tra il mondo dell’istruzione e quello imprenditoriale.

I premiati

In un clima di festa e orgoglio, i neolaureati hanno ricevuto i loro riconoscimenti. Tra i premiati figurano studenti distintisi per le loro eccellenti performance accademiche, tutti con votazioni non inferiori a 99/110. Di seguito, l’elenco in ordine alfabetico:

Niccolò Bellusci – 110 e lode in Economia e Legislazione d’Impresa all’Università Cattolica del Sacro Cuore

– 103 in Gestione del lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica del Sacro Cuore Alessandro Borsotti – 110 e lode in Biodiversità ed Evoluzione Biologica all’Università degli Studi di Milano

– 107 in Innovation and Technology Management all’Università Bicocca Viola Caccia – 110 e lode in Comunicazione e Didattica dell’Arte all’Accademia di Brera

– 104 in Area and Global Studies for International Cooperation all’Università di Torino Ivan Dell’Acqua – 108 in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano

– 107 in Giurisprudenza all’Università Bocconi Matteo Paleari – 110 e lode in Economia, Diritto e Finanza D’impresa – Curriculum Finanza e Intermediari Finanziari all’Università degli Studi dell’Insubria

– 106 in Ingegneria Ambientale per la Sostenibilità degli ambienti di lavoro all’Università degli Studi dell’Insubria Alessia Porta – 105 in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano

– 108 in Scienze Pedagogiche all’Università Bicocca Emanuele Raimondi – 110 in Scienze delle attività motorie preventive ed adattate al benessere all’Università degli Studi di Milano

– 104 in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano Federica Saretto – 110 e lode in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali alla Ca’ Foscari di Venezia

Il significato di questi riconoscimenti

I premi di laurea rappresentano molto più di un semplice riconoscimento economico. Essi fungono da incentivo per i giovani a proseguire il loro percorso di studi e a seguire le proprie passioni. L’Amministrazione Comunale di Busto Garolfo ha sottolineato l’importanza di valorizzare il merito e l’impegno dei giovani, contribuendo a creare una comunità più forte e coesa.

Questi premi celebrano non solo il successo individuale, ma rafforzano il legame tra le istituzioni e il territorio, evidenziando l’importanza di investire nel futuro dei giovani e nel loro potenziale. Si auspica che tali iniziative continuino a prosperare e a motivare le nuove generazioni.