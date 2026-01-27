Festival di Fotografia di Architettura a Milano: Eventi Imperdibili e Masterclass Esclusive

Un'opportunità imperdibile per approfondire la fotografia di architettura a Milano. Scopri le migliori tecniche e gli stili innovativi per catturare l'essenza dei capolavori architettonici della città. Unisciti a noi per un'esperienza unica nel cuore del design italiano.

La fotografia di architettura rappresenta un’arte che coniuga creatività e tecnica. A Milano si svolgerà un festival dedicato a questa forma espressiva, un evento che celebra la bellezza delle costruzioni urbane e offre importanti opportunità di apprendimento attraverso masterclass e incontri con esperti del settore.

Masterclass con Giovanna Calvenzi

Il festival inizierà con una masterclass tenuta dalla rinomata esperta di fotografia, Giovanna Calvenzi. Questo incontro si terrà presso l’Ordine degli Architetti PPC di Milano, dalle 10:30 alle 12:30. Durante la sessione, i partecipanti esploreranno la storia della fotografia di architettura, partendo dagli scatti di Charles Marville nella Parigi dell’Ottocento fino ad arrivare all’analisi delle opere contemporanee come quelle di Giovanni Hänninen a Mumbai nel 2018. Questo viaggio temporale metterà in luce l’evoluzione della fotografia architettonica e il suo impatto sulla percezione delle città.

Itinerario fotografico in città

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30, si terrà un itinerario di fotografia guidato da Allegra Martin e Filippo Romano. Questo percorso è rivolto a fotografi under 40 e offre un’opportunità unica per scattare foto di alcune delle più iconiche architetture milanesi, così come delle nuove realizzazioni. L’obiettivo è fornire un’esperienza pratica e didattica, arricchendo le competenze fotografiche dei partecipanti attraverso il confronto diretto con professionisti del settore.

Visita all’Archivio Gabriele Basilico

Un’altra attività imperdibile è la visita guidata all’Archivio di Gabriele Basilico, che avrà luogo alle 17:00. Questo archivio conserva la vasta opera del fotografo, comprendente negativi, provini e stampe realizzate tra il 1970 e il 2013. La visita, condotta da Giovanna Calvenzi, offrirà uno sguardo approfondito sul lavoro di Basilico, analizzando il suo approccio alla fotografia di architettura e al ritratto urbano, in un contesto che ospitò il suo studio.

Tavola rotonda sulla fotografia contemporanea

Infine, il festival culminerà con una tavola rotonda intitolata “Con occhi diversi. Fotografare architettura e non solo”, che si svolgerà dalle 19:00 alle 21:00. Questo incontro vedrà la partecipazione di esperti del calibro di Francesca Fabiani, curatrice e conservatrice museale, e Michele Borzoni, fotografo. La discussione si concentrerà sul ruolo attuale della fotografia contemporanea di architettura e sulle interazioni tra i vari ambiti della fotografia e dell’architettura, stimolando una riflessione collettiva sulle sfide e le opportunità del settore.

Il festival di fotografia di architettura a Milano rappresenta un’importante occasione per professionisti e appassionati di immergersi in un mondo ricco di storia, innovazione e creatività. Partecipare a questi eventi unici promette di arricchire il bagaglio culturale e professionale.