Derby emozionante: Nutribullet Treviso Basket sfida l’Olimpia Milano!

Preparati per un febbraio emozionante con Treviso Basket e il suo attesissimo incontro contro l'EA7 Emporio Armani Milano. Non perdere l'opportunità di vivere un evento sportivo straordinario, ricco di adrenalina e passione. Unisciti a noi per sostenere la tua squadra del cuore e vivere un'esperienza indimenticabile!

Il Palaverde di Treviso si prepara ad accogliere una delle sfide più attese del campionato di basket italiano. La Nutribullet Treviso Basket scenderà in campo il 9 febbraio per un incontro di grande rilevanza contro la storica formazione dell’EA7 Milano.

Questo match segnerà il ritorno della squadra dopo una breve pausa e rappresenta un momento cruciale sia per i giocatori che per i tifosi.

Il calendario delle prossime partite

Prima di affrontare Milano, il 1 febbraio, la Nutribullet sarà in trasferta a Trieste per un derby che promette di essere emozionante. La partita avrà inizio alle 17.00 e sarà visibile in diretta su LBA TV. Questo incontro non è solo un’opportunità per guadagnare punti preziosi in classifica, ma anche per mantenere alta la tensione competitiva della squadra.

Importanza del derby di Trieste

Il derby con Trieste, per la Nutribullet Treviso Basket, rappresenta un’importante occasione per testare la preparazione della squadra in vista di match più impegnativi. Grazie all’energia e al sostegno dei tifosi, i giocatori sono pronti a dare il massimo e a dimostrare il proprio valore sul campo. Le rivalità regionali aggiungono un elemento di intensità che può influenzare l’esito della partita.

Preparazione per l’incontro con Milano

Il match contro l’Olimpia Milano è uno dei più attesi della stagione. Con il fischio d’inizio fissato per le 20.30, gli allenamenti della settimana si concentreranno sull’affinamento della strategia e sul miglioramento della coesione del gruppo. Gli allenamenti intensivi consentiranno ai giocatori di arrivare pronti e motivati per affrontare una squadra che milita nell’Eurolega, rinomata per la sua forza e talento.

Dettagli sulla prevendita dei biglietti

Per tutti i tifosi interessati a partecipare a questo evento, è attiva la prevendita dei biglietti, disponibile sia sul sito ufficiale di Treviso Basket sia presso il TVB Store di Viale Cesare Battisti a Treviso. È fondamentale assicurarsi un posto per vivere un’esperienza unica e sostenere la squadra del cuore.

Le sfide future e le competizioni in arrivo

Dopo l’incontro con Milano, la Nutribullet osserverà una settimana di pausa, a causa dell’esclusione dal campionato di Trapani. Questo periodo sarà fondamentale per ricaricare le energie e prepararsi per la fase successiva della stagione. A seguire, la squadra avrà l’opportunità di partecipare alla Coppa Italia, un evento che si svolgerà dal 18 al 22 febbraio. Inoltre, la Nazionale italiana sarà impegnata in due partite di qualificazione per la FIBA Basketball World Cup 2027, il 27 febbraio e il 2 marzo, affrontando la Gran Bretagna. Questi impegni rappresentano una fase cruciale per la preparazione e la crescita della squadra, che punta a ottenere risultati significativi in entrambe le competizioni.

Ritorno al Palaverde e derby contro Venezia

Il 8 marzo, dopo la pausa, Treviso Basket tornerà a giocare al Palaverde per affrontare un altro derby, questa volta contro la Reyer Venezia. Questo incontro rappresenta un momento clou della stagione, dove i tifosi sono attesi per sostenere i loro atleti in una sfida che promette forti emozioni.