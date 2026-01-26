Furto al Cimitero di Buccinasco: Rubato Escavatore in Pieno Giorno

Un furto audace scuote il cimitero comunale di Buccinasco: un escavatore rubato provoca sconcerto e preoccupazione nella comunità locale.

La notte tra il 23 e il 24 ha visto un episodio inquietante al cimitero comunale di Buccinasco, dove un furto con scasso ha suscitato allarme tra i cittadini. Il custode, recatosi al lavoro la mattina successiva, ha scoperto che il cancello d’ingresso era aperto e la serratura forzata, segno evidente di un’intrusione.

Il furto e i danni causati

All’interno del cimitero, i segni del passaggio di un mezzo pesante erano chiaramente visibili: un palo dell’illuminazione era stato divelto e la recinzione del cantiere danneggiata. Il vero obiettivo dei ladri era un escavatore parcheggiato nell’area dei lavori, che è stato portato via con abilità. Questo furto, avvenuto in un luogo di culto, ha suscitato indignazione tra i residenti.

Il contesto del furto

I ladri hanno approfittato della presenza del cantiere per agire indisturbati durante le ore notturne. L’illuminazione danneggiata e la recinzione compromessa hanno facilitato la loro fuga, rendendo difficile qualsiasi tentativo di intervento da parte delle autorità. La modalità di esecuzione del furto è simile a quanto registrato in altri cantieri in diverse località, dove i ladri hanno preso di mira attrezzature costose.

Le indagini avviate

Subito dopo la scoperta, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale per effettuare i rilievi del caso. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare i colpevoli e chiarire la dinamica dell’accaduto. La presenza di impianti di videosorveglianza all’ingresso del cimitero potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini, e il Comune ha già formalizzato la denuncia di scomparsa del mezzo alla ditta incaricata dei lavori.

Dichiarazioni delle autorità

Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, ha espresso preoccupazione in merito all’accaduto. “Abbiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e speriamo che le immagini registrate possano fornire indizi utili per rintracciare i ladri”, ha dichiarato. Anche l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Parmesani, ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando come simili episodi danneggino la comunità e i luoghi di culto.

Implicazioni per la comunità

Questo furto non rappresenta solo un danno materiale, ma colpisce anche la sensibilità della comunità di Buccinasco. I cimiteri sono luoghi di rispetto e memoria, e vedere un atto del genere avvenire in un luogo così significativo provoca un senso di vulnerabilità tra i cittadini. La sicurezza dei luoghi pubblici deve essere una priorità, e i residenti auspicano che le autorità prendano misure più severe per prevenire futuri incidenti simili.

L’episodio ha messo in evidenza la necessità di una maggiore sicurezza nei cantieri e nei luoghi sensibili, affinché situazioni simili non si ripetano. La comunità attende sviluppi sulle indagini e auspica che i responsabili possano essere identificati e puniti. La sicurezza nei luoghi pubblici deve essere una priorità, e i residenti sperano che le autorità adottino misure più severe per prevenire futuri incidenti analoghi.