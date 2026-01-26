EA7 Emporio Armani Milano contro Openjobmetis Varese: il derby imperdibile della stagione

Il derby tra EA7 Emporio Armani Milano e Openjobmetis Varese si prospetta come un evento entusiasmante, ricco di storie di rivalità accese e prestazioni recenti straordinarie.

Rivalità storica nel basket italiano

Il mondo del basket italiano si prepara a un nuovo capitolo della storica rivalità tra l’EA7 Emporio Armani Milano e l’Openjobmetis Varese. Questo incontro, che si svolgerà il 26 gennaio 2026 alle 20:00, suscita grande attesa dopo le recenti esibizioni delle due squadre nei rispettivi campionati.

Milano è reduce da una convincente vittoria contro Tortona e da un impegnativo doppio turno in Eurolega contro avversari del calibro del Real Madrid e dello Zalgiris Kaunas. D’altro canto, Varese arriva da una sconfitta contro Venezia, cercando di risollevarsi in questo difficile match.

I precedenti tra le due squadre

Il derby in questione rappresenta l’incontro numero 193 tra queste due compagini, con Milano che guida il bilancio con 115 vittorie a fronte di 77 sconfitte. Nelle sfide disputate in casa, l’Olimpia ha dominato con un punteggio di 64-28. L’ultima vittoria di Varese sul campo dell’Olimpia risale al 5 aprile 2026, quando si impose con un punteggio di 81-83.

Il match di andata

Nel primo incontro stagionale, svoltosi l’11 ottobre 2026, l’EA7 ha ottenuto una vittoria schiacciante con un punteggio di 94-61. In quella occasione, il protagonista indiscusso è stato Brooks, autore di 20 punti, affiancato da Brown con 13 punti e 6 assist e da Ellis, che ha messo a referto 12 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, per un totale di 22 di valutazione. Questo scarto di 33 punti rappresenta il margine più ampio registrato in un derby di campionato dal 1957/58.

Situazione attuale delle squadre

L’EA7 Emporio Armani Milano dovrà affrontare l’assenza di Ousmane Diop, attualmente in fase di recupero dopo un intervento chirurgico al ginocchio destro. Questa mancanza potrebbe influenzare le scelte strategiche della squadra, costretta a scendere in campo con un roster ridotto.

Giocatori ex delle due squadre

Il match avrà un significato particolare per alcuni ex giocatori. Da un lato, Niccolò Mannion, che ha militato nella Varese durante la stagione 2026/24, ha dimostrato il suo valore con una media di 20.3 punti e 6.6 assist. Dall’altro, Davide Alviti, ex dell’Olimpia Milano, ha contribuito attivamente nella conquista di due Scudetti e una Coppa Italia durante il suo periodo con la squadra. Questi legami rendono il derby ancora più avvincente e carico di emozioni.

Dichiarazioni dei coach

In vista del match, il coach dell’Openjobmetis Varese, Ioannis Kastritis, ha espresso la sua opinione sulla preparazione della squadra: “Fino ad ora abbiamo svolto un buon lavoro in allenamento. La nostra routine non deve cambiare, indipendentemente dai risultati precedenti. Dobbiamo essere pronti a dare il massimo e a lavorare con serietà. Milano è una squadra di alto livello, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e sul nostro piano di gioco. Ci saranno momenti in cui sarà necessario comunicare meglio e sostenersi a vicenda, e questi dettagli possono fare la differenza nel corso della partita.”

Il derby tra Milano e Varese è più di una semplice partita; è un evento che racchiude storie di rivalità, passione e competizione. Con entrambi i team pronti a dare il massimo, gli appassionati di basket possono aspettarsi uno spettacolo avvincente sul parquet. Questi legami rendono il derby ancora più avvincente e carico di emozioni.