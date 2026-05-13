Sala favorevole a ospitare una conferenza dei sindaci per la pace a Milano

Il sindaco Giuseppe Sala appoggia l'idea di un summit mondiale dei primi cittadini a Milano, mirato a promuovere dialogo e proposte concrete per la pace

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno promosso dal centrosinistra che invita la città a farsi promotrice di una Conferenza internazionale dei sindaci per la pace. Il documento, votato favorevolmente dall’aula con l’astensione della Lega, delinea l’intento di radunare amministratori urbani da diverse parti del mondo per elaborare strategie condivise e sottoscrivere una Carta finale tra i partecipanti.

Il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato la sua disponibilità a mettere la propria esperienza e i propri contatti al servizio del Consiglio comunale per avviare il percorso.

L’iniziativa viene presentata come qualcosa di più di un gesto simbolico: l’obiettivo è mettere in campo un progetto concreto, capace di generare relazioni pratiche e linee d’azione per il dialogo tra comunità. Nel dibattito in aula è emersa la volontà di trasformare il confronto in strumenti operativi, nonché di mantenere aperte le relazioni anche in presenza di visioni divergenti. Al termine del summit, la firma di una Carta dovrebbe sancire impegni condivisi tra le città partecipanti.

Obiettivi e ispirazioni storiche

La proposta trae spunto da precedenti iniziative promosse da amministratori locali, con l’intento di ritrovare il ruolo attivo delle città nella gestione delle tensioni internazionali. L’ordine del giorno cita aperture che ricordano esperienze storiche come quelle di sindaci e amministrazioni che negli anni scorsi hanno favorito il dialogo transnazionale. In questo contesto, Milano vorrebbe coinvolgere città europee, istituzioni, associazioni e organizzazioni internazionali per costruire proposte concrete rivolte alla prevenzione dei conflitti e alla solidarietà tra comunità.

Formato e partecipazione

Sul piano operativo il sindaco ha suggerito formule miste: incontri parzialmente in presenza e in remoto per consentire la partecipazione di delegazioni che potrebbero avere difficoltà a muoversi. La scelta di una modalità ibrida nasce dall’esigenza di ascoltare molte voci mantenendo sostenibilità organizzativa. Giuseppe Sala ha ricordato i rapporti personali con colleghi stranieri, citando la possibilità di invitare sia rappresentanti di città coinvolte nelle tensioni sia partner con cui costruire relazioni durature, per dare concretezza all’intento di aprire canali di dialogo.

Il nodo del gemellaggio con Tel Aviv

Accanto al progetto della conferenza permane una questione che incide sul clima politico cittadino: il gemellaggio con Tel Aviv. Una parte consistente del centrosinistra chiede la sospensione del rapporto, mentre altri chiedono prudenza e dialogo. I Verdi hanno annunciato che, qualora non si arrivasse a una decisione diversa, avrebbero pronto un testo per chiedere una sospensione incondizionata del gemellaggio. La questione rimane quindi un tema centrale da affrontare nelle prossime consultazioni interne alla maggioranza.

Passaggi politici imminenti

Per fare chiarezza su questo fronte è stato convocato un vertice di maggioranza che dovrà valutare sia l’organizzazione della conferenza sia le richieste sul gemellaggio. In precedenza, in ottobre, era stato approvato un ordine del giorno che prevedeva la sospensione del gemellaggio a condizioni specifiche; adesso alcuni gruppi spingono per trasformare quelle condizioni in una misura non condizionata. Il confronto interno definirà se procedere con un testo condiviso o portare la questione nuovamente all’aula per un voto.

Prospettive operative e scenari futuri

Il percorso delineato dalle mozioni richiede azioni rapide: avviare contatti internazionali, definire formato e agenda, coinvolgere istituzioni pertinenti e predisporre logistica e comunicazione. L’obiettivo dichiarato è che la conferenza abbia valore sia simbolico sia programmatico, traducendo il confronto in proposte concrete per la prevenzione dei conflitti urbani e il rafforzamento dei legami di solidarietà. Milano si propone come città che costruisce ponti e che intende mantenere aperto il dialogo, anche quando le posizioni appaiono distanti.

La strada che conduce alla realizzazione dell’evento passa quindi attraverso fasi di mediazione interna e relazioni esterne: il sindaco si è reso disponibile a coordinare il lavoro, ma la definizione finale dipenderà dall’esito delle riunioni di maggioranza e dalle decisioni che il Consiglio comunale assumerà sul futuro del gemellaggio. In ogni caso, l’intenzione è di trasformare un voto politico in un progetto operativo che possa favorire la collaborazione tra città e la ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti.