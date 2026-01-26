L’Alcione Milano Trionfa con una Vittoria Schiacciante sulle Dolomiti Bellunesi

Una giornata indimenticabile per l'Alcione Milano, che conquista le Dolomiti Bellunesi con un netto 5-0.

La partita di calcio tra Alcione Milano e Dolomiti Bellunesi, valida per la 23ª giornata di Serie C, si è conclusa con una vittoria schiacciante per i milanesi, che hanno dominato l’incontro con un punteggio di 5-0. L’incontro si è svolto presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove l’Alcione ha mostrato una netta superiorità fin dai primi minuti.

Il match è iniziato con un approccio cauto da parte di entrambe le squadre, impegnate in una fase di studio reciproco. Tuttavia, l’Alcione ha iniziato a prendere in mano le redini del gioco, creando le prime occasioni significative già al 17° minuto. Il portiere delle Dolomiti, Consiglio, ha dovuto intervenire d’istinto su un tentativo di Muroni, dimostrando grande reattività.

Il primo tempo: un’occasione per l’Alcione

Con il passare dei minuti, le Dolomiti Bellunesi hanno mostrato segni di crescita, generando diverse opportunità. Un calcio d’angolo battuto da Petito ha costretto Agazzi a compiere un intervento prodigioso, e successivamente, un colpo di testa di Saccani ha sfiorato il gol, grazie a un salvataggio di Bright sulla linea di porta. Nonostante la pressione degli ospiti, l’Alcione ha colpito nel momento più critico. Al 32′, Morselli ha servito un assist perfetto per Muroni, che ha realizzato il primo gol della partita, portando i milanesi in vantaggio con un tiro preciso.

La reazione dei bellunesi

Subito dopo il gol, la Dolomiti ha tentato di reagire, ma senza successo. Nonostante alcuni tentativi di riagguantare il pareggio, la manovra offensiva si è dimostrata poco incisiva, e il primo tempo si è chiuso con l’Alcione in vantaggio.

Un secondo tempo esplosivo

Il secondo tempo è iniziato in maniera disastrosa per le Dolomiti. Già al 7′ minuto, Pitou ha trovato la rete grazie a una deviazione involontaria di Pittino, che ha spiazzato il portiere avversario. Questo secondo gol ha colpito duramente la squadra ospite, che ha faticato a rialzarsi. A distanza di pochi minuti, Scuderi ha incrementato il vantaggio per l’Alcione, realizzando il 3-0 con un tiro sotto il primo palo, dopo essere riuscito a saltare Saccani.

Il crollo delle Dolomiti

In quel frangente, la Dolomiti Bellunesi ha provato a rispondere, ma il tentativo di Mondonico di riaprire la partita con un colpo di testa è stato neutralizzato da Chierichetti. Da quel momento, l’Alcione ha preso definitivamente il controllo della partita. Pitou ha poi realizzato un gol su punizione, portando il punteggio sul 4-0, prima che Muroni siglasse la sua doppietta personale e chiudesse i conti a 5-0 con un tuffo in area al 31′.

Questa vittoria ha permesso all’Alcione di risalire la classifica, posizionandosi temporaneamente al quarto posto, in attesa di conoscere i risultati delle altre partite. Al contrario, le Dolomiti Bellunesi, ora quindicesime, dovranno affrontare una sfida cruciale contro la Virtus Verona, con la necessità di recuperare punti per evitare la zona retrocessione.

Questa partita ha evidenziato una prestazione collettiva impressionante da parte dell’Alcione, mentre le Dolomiti dovranno rivedere la propria strategia per evitare ulteriori sconfitte nei prossimi incontri.