Operazioni della Polizia Locale di Corsico: Sette Denunce e Molteplici Sanzioni Applicate

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Corsico ha condotto una serie di operazioni che hanno portato a sette denunce e diverse sanzioni. Questo risulta essere una chiara testimonianza dell’impegno degli agenti nel garantire la sicurezza e il rispetto delle normative sul territorio.

Controllo del territorio e denunce

Una delle prime azioni si è verificata in via Monti, dove una pattuglia ha scoperto due veicoli parcheggiati in modo irregolare, ostacolando il passaggio. I conducenti, entrambi uomini privi di permesso di soggiorno, sono stati denunciati dopo un accurato controllo da parte degli agenti.

Disturbo alla quiete pubblica

In un altro intervento, gli agenti sono stati allertati da un cittadino in via Salma riguardo due individui che disturbavano la tranquillità della zona. Durante l’intervento, sono stati identificati due uomini, di 38 e 39 anni, provenienti da Parabiago e Gallarate, i quali, oltre a rifiutarsi di fornire le proprie generalità, sono stati denunciati per ubriachezza molesta.

Occupazione non autorizzata di edifici

Durante un controllo programmato in collaborazione con l’Ufficio Tecnico, la polizia locale ha effettuato un sopralluogo presso l’ex fabbrica Pozzi. Qui, gli agenti hanno trovato due uomini, di 25 e 42 anni, che avevano allestito un accampamento con tende all’interno della struttura abbandonata. Anche in questo caso, i due sono stati denunciati per invasione di terreni e per soggiorno irregolare sul suolo italiano.

Incidenti stradali e omissione di soccorso

Un altro importante intervento si è svolto in viale Liberazione all’incrocio con via Alzaia Trento, dove una pattuglia ha rinvenuto un pedone a terra, fortunatamente con ferite non gravi. Dopo aver verificato che i soccorsi fossero in arrivo, gli agenti hanno avviato un’indagine per rintracciare il conducente di un veicolo che si era allontanato dopo aver investito l’uomo. Grazie a testimonianze e accertamenti, è stato possibile identificare un 48enne, il quale, oltre al ritiro della patente, dovrà rispondere di omissione di soccorso e di altre violazioni amministrative per aver causato l’incidente senza prestare aiuto alla vittima.

Impegno della polizia locale

L’assessore Stefano Salcuni ha espresso il proprio apprezzamento per le attività svolte dalla polizia locale, sottolineando come il Comune continui a investire in assunzioni e strumenti per rafforzare ulteriormente il Comando. Recentemente, sono stati assunti sei nuovi agenti, un passo significativo per migliorare la presenza e l’efficacia della polizia sul territorio. Salcuni ha ringraziato gli agenti per la loro dedizione e il loro impegno costante nella tutela della comunità.

Le operazioni della polizia locale di Corsico non solo dimostrano l’efficacia del controllo del territorio, ma evidenziano anche l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La sicurezza è un valore fondamentale e le attività di prevenzione sono essenziali per garantire una convivenza civile e serena.