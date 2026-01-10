Transizione dall’ottimizzazione SEO tradizionale all’ottimizzazione per motori di risposta

L'ottimizzazione per i motori di ricerca sta evolvendo, richiedendo una nuova strategia di AEO.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito una trasformazione radicale. Con l’emergere dei motori di ricerca basati su intelligenza artificiale come ChatGPT e Google AI Mode, le aziende stanno affrontando sfide significative. Secondo recenti statistiche, il tasso di zero-click è aumentato notevolmente, con Google AI Mode che ha raggiunto il 95% e ChatGPT tra il 78% e il 99%. Questo cambiamento ha portato a un crollo del CTR organico, con una diminuzione del 32% per la prima posizione nelle SERP.

Ad esempio, si registrano cali di traffico per Forbes del 50% e per Daily Mail del 44%. La motivazione di questo fenomeno risiede nella crescente capacità dei modelli di intelligenza artificiale di fornire risposte immediate e contestualizzate, modificando il paradigma da “visibilità” a “citabilità”.

Analisi tecnica

Per comprendere come questi cambiamenti influenzino le strategie SEO, è fondamentale esaminare il funzionamento dei motori di risposta rispetto ai tradizionali motori di ricerca. I foundation models e il Retrieval-Augmented Generation (RAG) operano in modi differenti. In particolare, i modelli di fondazione, come quelli utilizzati da OpenAI, possono generare contenuti basati su un ampio corpus di dati, mentre i sistemi RAG integrano informazioni in tempo reale, consentendo una consultazione più pertinente.

La terminologia tecnica, come grounding e citation patterns, è essenziale per comprendere come i contenuti vengono selezionati e citati. Le fonti vengono analizzate in base alla loro rilevanza e affidabilità, creando un paesaggio di fonti che deve essere mappato e ottimizzato.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT, Claude, Perplexity, Google AI Mode

Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)

Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per l’ AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi

Garantire presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:creare contenuti ottimizzati e una strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Strumenti da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Testing manuale sistematico per valutare le performance

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave per ottimizzare la strategia

Identificazione di nuovi competitor emergenti nel settore

Aggiornamento dei contenuti non performanti per migliorare la visibilità

Espansione su temi contractionper aumentare l’engagement

Checklist operativa immediata

Implementazione di FAQ con schema markup in ogni pagina importante

in ogni pagina importante Utilizzare H1/H2 in forma di domanda

Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo

Verificare l’accessibilità senza JavaScript

Controllare ilrobots.txt: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot

Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro

Pubblicare recensioni fresche su G2/Capterra

Aggiornare Wikipedia/Wikidata

Pubblicare su Medium, LinkedIn, Substack

GA4: regex per traffico AI: (chatgpt-user|anthropic-ai|perplexity|claudebot|gptbot|bingbot/2.0|google-extended)

Form “Come ci hai conosciuto?” con opzione “AI Assistant”

con opzione Testare 25 prompt mensili documentati

Prospettive e urgenza

Il tempo è un fattore cruciale nell’attuale scenario economico. Le opportunità per i first movers si presentano come significative, mentre chi procrastina rischia di perdere terreno. L’evoluzione dei modelli di business potrebbe presto includere sistemi innovativi, come il Pay per Crawl di Cloudflare, destinati a modificare ulteriormente le dinamiche dell’ottimizzazione.