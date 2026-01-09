Programmazione delle mostre a Milano: tutto quello che devi sapere nel 2026

Scopri la programmazione delle mostre a Milano per il 2026 e non perdere gli eventi più attesi.

Programmazione delle mostre a Milano nel 2026

Milano, nota per la sua vivace scena culturale, ospiterà nel 2026 una serie di mostre straordinarie. Dal design all’arte contemporanea, la città offre eventi coinvolgenti per tutti gli appassionati.

Mostre da non perdere

Tra le mostre più attese si segnalano:

Mostra di arte moderna al Museo del Novecento, che esplorerà l’evoluzione dell’arte italiana.

Esposizione di design alla Triennale, focalizzata sulle innovazioni nel settore.

Mostra fotografica all'Hangar Bicocca, dedicata ai grandi maestri della fotografia internazionale.

Informazioni pratiche

Per ogni mostra, è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo. Le informazioni dettagliate su orari e costi sono disponibili sui siti ufficiali delle istituzioni.

Eventi speciali

Durante il 2026, Milano ospiterà eventi speciali come vernissage, incontri con artisti e laboratori per famiglie, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale della città.

Eventi e opportunità culturali

La programmazione delle mostre a Milano per il 2026 è ricca e variegata. Gli abitanti e i visitatori possono esplorare la cultura e l’arte in una delle città più dinamiche d’Europa.