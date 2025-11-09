Incendio in centro città: evacuazione e danni ingenti

Un incendio devastante ha colpito il centro città, portando all'evacuazione di migliaia di persone.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00: Un incendio di vasta portata è scoppiato questa mattina intorno alle 10:30 nel cuore della città, precisamente in via Garibaldi. Le forze dell’ordine hanno confermato che l’incendio è stato causato da un’esplosione in un ristorante.

Le autorità hanno immediatamente evacuato le zone circostanti, includendo edifici residenziali e commerciali. Il sindaco della città ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini. I nostri pompieri stanno lavorando instancabilmente sul posto.”

Le immagini dal luogo mostrano fiamme alte e dense colonne di fumo nero che si alzano nel cielo, visibili anche a diversi chilometri di distanza. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte boato prima che il fuoco si propagasse.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45: Sul posto confermiamo che oltre 50 vigili del fuoco sono stati mobilitati per fronteggiare l’emergenza. Al momento, non ci sono segnalazioni di feriti, ma le autorità rimangono in allerta per eventuali sviluppi.

Il traffico è bloccato in diverse arterie principali, e i servizi di emergenza stanno lavorando per garantire un’evacuazione sicura. I residenti sono stati indirizzati a centri di accoglienza allestiti nelle scuole vicine.

Le indagini sulle cause dell’incendio sono già iniziate e fonti ufficiali stanno esaminando la situazione. Saranno forniti ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.