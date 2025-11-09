×
In tempo reale

Guida alle mostre di Milano: programmazione novembre 2025

Non perdere le mostre in corso a Milano questo novembre 2025.

Milano – La città meneghina ospita una serie di mostre imperdibili nel mese di novembre. Tra gli eventi principali, la retrospettiva dedicata a Van Gogh presso il Palazzo Reale, e una mostra innovativa di arte contemporanea al Museo del Novecento. Queste esposizioni offrono un’opportunità unica per gli appassionati d’arte di esplorare opere di grande rilevanza.

Eventi in evidenza

La mostra di Van Gogh si concentra su alcuni dei suoi più celebri dipinti, offrendo un viaggio attraverso la sua vita e il suo genio creativo. Al contempo, il Museo del Novecento presenta artisti emergenti che reinterpretano la tradizione artistica in chiave moderna.

Informazioni pratiche

Le mostre sono aperte al pubblico tutti i giorni, con biglietti disponibili online e in loco. Si consiglia di prenotare in anticipo per evitare lunghe attese.

Il prossimo weekend è attesa una speciale visita guidata alla mostra di Van Gogh, un evento che promette di attrarre numerosi visitatori.

