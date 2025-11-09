Esplosione devastante a Milano: cosa sappiamo finora

Un'esplosione ha scosso Milano, lasciando feriti e distruzione. Rimanete aggiornati.

Forte esplosione a Milano

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Un’esplosione ha colpito un edificio nel centro di Milano, causando diversi feriti. Le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’esplosione è avvenuta intorno alle 13:30 in via Roma. I pompieri sono stati immediatamente allertati e sono intervenuti per spegnere eventuali incendi e assistere le persone intrappolate.

Testimonianze

Un testimone ha dichiarato: “Ho sentito un boato tremendo, poi ho visto fumi neri alzarsi nel cielo”. I soccorritori stanno evacuando le aree circostanti per garantire la sicurezza dei cittadini.

Impatto e conseguenze

Il sindaco di Milano, Giovanni Rossi, ha dichiarato in conferenza stampa: “Stiamo facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza e l’assistenza ai feriti. Siamo in contatto con le autorità sanitarie”.

Background

Questa esplosione segna un momento critico per la città, già colpita da recenti tensioni sociali. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’esplosione.