Come l’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama della ricerca online

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui gli utenti trovano informazioni online, influenzando significativamente il CTR e la visibilità dei brand.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, l’evoluzione dei motori di ricerca ha subito una trasformazione radicale, passando da tradizionali algoritmi di ricerca a sistemi basati su intelligenza artificiale. Questo cambiamento ha portato a un aumento significativo del fenomeno dello zero-click search, con percentuali che raggiungono il 95% con Google AI Mode e tra il 78% e il 99% con ChatGPT. Tale sviluppo ha avuto un impatto diretto sul CTR organico, che ha registrato un crollo post-AI Overviews, evidenziato da una diminuzione della prima posizione da 28% a 19% (-32%). Aziende come Forbes e Daily Mail hanno riportato cali di traffico rispettivamente del 50% e del 44%, segnalando una crisi di visibilità che non può essere trascurata.

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, i motori di risposta, come quelli basati su foundation models, funzionano in modo diverso rispetto ai motori di ricerca tradizionali. Mentre i motori di ricerca tradizionali si basano su algoritmi per fornire link a risultati, i motori di risposta utilizzano modelli Retrieval-Augmented Generation (RAG) per generare risposte dirette alle query degli utenti. Ciò comporta una differente selezione delle fonti e dei meccanismi di citazione. Terminologie come grounding, che si riferisce alla capacità di un modello di riferirsi a fonti affidabili, e citation patterns, che descrivono come vengono citate le fonti, sono ora cruciali per comprendere questo nuovo panorama.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare i risultati su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode

Setup di Analytics (GA4 con regex per bot AI)

Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per renderli AI-friendly

Pubblicare contenuti freschi e aggiornati

Assicurare una presenza cross-platform su Wikipedia, Reddit, LinkedIn

Milestone:completare l’ottimizzazione dei contenuti e la strategia di distribuzione

Fase 3 – Assessment

Tracciare metriche chiave: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment analysis

, , , Utilizzare strumenti come Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Eseguire untesting manuale sistematico

Fase 4 – Refinement

Iterare mensilmente sui prompt chiave identificati

Identificare nuovi competitor emergenti nel settore

Aggiornare i contenuti non performanti per aumentarne l’efficacia

Espandere su temi con maggiore traction

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

con in ogni pagina importante. Utilizzare H1/H2 in forma di domanda per favorire l’ottimizzazione.

in forma di domanda per favorire l’ottimizzazione. Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio di ogni articolo.

all’inizio di ogni articolo. Verificare l’accessibilità del sito senza JavaScript .

. Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot.

: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot. Aggiornare il profilo LinkedIn con un linguaggio chiaro e conciso.

Richiedere review fresche su G2/Capterra.

su G2/Capterra. Pubblicare contenuti su Medium, LinkedIn e Substack.

Prospettive e urgenza

Il panorama della ricerca è in continua evoluzione e la necessità di adattamento si fa sempre più urgente. Le aziende che intraprenderanno azioni tempestive potranno beneficiare di un vantaggio competitivo significativo. Al contrario, quelle che tardano a rispondere ai cambiamenti rischiano di subire conseguenze negative. È fondamentale tenere in considerazione le innovazioni future, come il Pay per Crawl di Cloudflare, per mantenere la propria rilevanza nel mercato.