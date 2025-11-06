×
In tempo reale

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama della ricerca online

Condividi su Facebook

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo in cui gli utenti trovano informazioni online, influenzando significativamente il CTR e la visibilità dei brand.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, l’evoluzione dei motori di ricerca ha subito una trasformazione radicale, passando da tradizionali algoritmi di ricerca a sistemi basati su intelligenza artificiale. Questo cambiamento ha portato a un aumento significativo del fenomeno dello zero-click search, con percentuali che raggiungono il 95% con Google AI Mode e tra il 78% e il 99% con ChatGPT. Tale sviluppo ha avuto un impatto diretto sul CTR organico, che ha registrato un crollo post-AI Overviews, evidenziato da una diminuzione della prima posizione da 28% a 19% (-32%). Aziende come Forbes e Daily Mail hanno riportato cali di traffico rispettivamente del 50% e del 44%, segnalando una crisi di visibilità che non può essere trascurata.

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, i motori di risposta, come quelli basati su foundation models, funzionano in modo diverso rispetto ai motori di ricerca tradizionali. Mentre i motori di ricerca tradizionali si basano su algoritmi per fornire link a risultati, i motori di risposta utilizzano modelli Retrieval-Augmented Generation (RAG) per generare risposte dirette alle query degli utenti. Ciò comporta una differente selezione delle fonti e dei meccanismi di citazione. Terminologie come grounding, che si riferisce alla capacità di un modello di riferirsi a fonti affidabili, e citation patterns, che descrivono come vengono citate le fonti, sono ora cruciali per comprendere questo nuovo panorama.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

  • Mappare ilsource landscapedel settore
  • Identificare25-50 prompt chiave
  • Testare i risultati su ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode
  • Setup di Analytics (GA4 con regex per bot AI)
  • Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

  • Ristrutturare i contenuti per renderliAI-friendly
  • Pubblicare contenuti freschi e aggiornati
  • Assicurare una presenza cross-platform su Wikipedia, Reddit, LinkedIn
  • Milestone:completare l’ottimizzazione dei contenuti e la strategia di distribuzione

Fase 3 – Assessment

  • Tracciare metriche chiave:brand visibility,website citation,traffico referral,sentiment analysis
  • Utilizzare strumenti comeProfound,Ahrefs Brand Radar,Semrush AI toolkit
  • Eseguire untesting manuale sistematico

Fase 4 – Refinement

  • Iterare mensilmente sui prompt chiave identificati
  • Identificare nuovi competitor emergenti nel settore
  • Aggiornare i contenuti non performanti per aumentarne l’efficacia
  • Espandere su temi con maggiore traction

Checklist operativa immediata

  • ImplementareFAQconschema markupin ogni pagina importante.
  • UtilizzareH1/H2in forma di domanda per favorire l’ottimizzazione.
  • Includere unriassunto di 3 frasiall’inizio di ogni articolo.
  • Verificare l’accessibilità del sito senzaJavaScript.
  • Controllarerobots.txt: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot.
  • Aggiornare il profilo LinkedIn con un linguaggio chiaro e conciso.
  • Richiederereview freschesu G2/Capterra.
  • Pubblicare contenuti su Medium, LinkedIn e Substack.

Prospettive e urgenza

Il panorama della ricerca è in continua evoluzione e la necessità di adattamento si fa sempre più urgente. Le aziende che intraprenderanno azioni tempestive potranno beneficiare di un vantaggio competitivo significativo. Al contrario, quelle che tardano a rispondere ai cambiamenti rischiano di subire conseguenze negative. È fondamentale tenere in considerazione le innovazioni future, come il Pay per Crawl di Cloudflare, per mantenere la propria rilevanza nel mercato.

Leggi anche

Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
Canale di Notizie.it, testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018 | Contattaci - Cookie Policy - Privacy Policy - Note legali - Trattamento dati
Copyright © 2024 | Notizie.it - Edito in Italia da AdHub Media - P.IVA 13542920965 Numero REA MI 2729933 - All Rights Reserved.
Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da creators indipendenti.