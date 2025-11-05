×
Scoperta di un esoplaneta potenzialmente abitabile nella galassia di Andromeda

Un esoplaneta nella galassia di Andromeda potrebbe avere le condizioni ideali per sostenere la vita.

Dettagli della scoperta

Un team di astronomi della NASA ha annunciato la scoperta di un nuovo esoplaneta situato nella galassia di Andromeda. Questo pianeta, denominato Andromeda b, si trova in una zona abitabile, dove le temperature potrebbero permettere la presenza di acqua liquida.

Implicazioni future

La scoperta rappresenta un passo importante nella ricerca di vita extraterrestre. Gli scienziati prevedono di avviare osservazioni più dettagliate per determinare le potenzialità di Andromeda b.

