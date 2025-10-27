×
Tragico incidente stradale nel cuore della città

Un grave incidente stradale ha avuto luogo ieri sera, provocando la morte di un uomo.

Un tragico incidente stradale è avvenuto in centro città ieri sera, alle 21:30, causando la morte di un uomo di 45 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada.

Sul posto confermiamo che la polizia locale è intervenuta immediatamente, chiudendo la zona per le indagini. Testimoni oculari riferiscono di aver sentito un forte rumore prima dell’incidente, ma i dettagli rimangono da chiarire.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00: Le autorità hanno identificato il conducente dell’auto, un uomo di 30 anni, che è stato sottoposto a test alcolemico. I risultati sono attesi entro oggi.

Il sindaco ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima, sottolineando l’importanza della sicurezza stradale. “Dobbiamo fare di più per proteggere i pedoni,” ha dichiarato.

I residenti della zona chiedono maggiori misure di sicurezza, come semafori e dossi, per prevenire simili incidenti in futuro.

