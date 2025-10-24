L’impatto dell’AI sul search: dal CTR tradizionale alla citabilità

L'AI ha trasformato radicalmente il modo in cui interagiamo con i motori di ricerca, modificando le metriche e le strategie SEO.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito una trasformazione radicale, principalmente a causa dell’emergere di motori di ricerca basati su AI come ChatGPT, Google AI Mode e Claude. Secondo recenti analisi, il fenomeno dello zero-click search è in continua crescita, con percentuali che raggiungono il 95% per Google AI Mode e tra il 78% e il 99% per ChatGPT. Questa evoluzione ha portato a un significativo crollo del CTR organico, passando dal 28% al 19% per la prima posizione, una diminuzione del 32%. Aziende come Forbes hanno registrato un calo del traffico del 50%, mentre Daily Mail ha visto una riduzione del 44%.

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, i motori di ricerca tradizionali e i motori di risposta basati su intelligenza artificiale operano in modo differente. Mentre i motori di ricerca si concentrano sull’indicizzazione e sul posizionamento delle pagine web, i motori di risposta utilizzano modelli di foundation e tecniche di RAG (Retrieval-Augmented Generation) per fornire risposte dirette a domande specifiche. La selezione delle fonti e i meccanismi di citazione risultano fondamentali per garantire l’affidabilità delle informazioni presentate. Concetti come grounding e citation patterns stanno acquisendo sempre maggiore rilevanza in questo nuovo contesto.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT, Claude, Perplexity, Google AI Mode

Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)

Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per garantire AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi

Garantire presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Tool da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Attuazione di un testing manuale sistematico

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave

Identificazione di nuovi competitor emergenti

Aggiornamento dei contenuti non performanti

Espansione su temi con maggiore traction

Checklist operativa immediata

FAQ con schema markup su ogni pagina importante

su ogni pagina importante H1/H2 formulati in forma di domanda

Riassunto di tre frasi all’inizio dell’articolo

Verifica dell’accessibilità senza JavaScript

Controllo del robots.txt : non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot

: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot Aggiornamento del profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro

Recensioni aggiornate su G2/Capterra

Test diGA4: regex per traffico AI: (chatgpt-user|anthropic-ai|perplexity|claudebot|gptbot|bingbot/2.0|google-extended)

Prospettive e urgenza

Il tempo è un fattore cruciale per le aziende che devono adattarsi a queste nuove dinamiche di mercato. Le opportunità per i first movers risultano notevoli, mentre coloro che ritardano nell’adeguarsi rischiano di rimanere indietro. Con l’evoluzione continua del settore, è essenziale prepararsi per cambiamenti futuri, come il Pay per Crawl di Cloudflare.