×
In tempo reale

Incidente alla stazione centrale di Milano: un morto e diversi feriti

Condividi su Facebook

Un grave incidente alla stazione centrale di Milano nel pomeriggio ha portato a un morto e diversi feriti.

Milano, 23 ottobre 2025 – Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio alla stazione centrale di Milano, causando la morte di una persona e diversi feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per gestire la situazione.

Le 5W del caso

  • Chi:Un uomo di 35 anni, vittima dell’incidente.
  • Cosa:Un incidente che ha coinvolto un treno in arrivo.
  • Quando:Oggi, 23 ottobre 2025, alle ore 15:30.
  • Dove:Stazione centrale di Milano.
  • Perché:Le cause sono ancora sotto inchiesta.

Sul posto confermiamo che diverse ambulanze sono state chiamate per soccorrere i feriti. Un portavoce della Polizia Ferroviaria ha dichiarato: “Stiamo indagando sulle cause di questo tragico incidente e abbiamo attivato tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri.”

Aggiornamenti sulla situazione

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta. Le autorità invitano i viaggiatori a rimanere in contatto per ulteriori aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – Secondo le prime informazioni, il treno ha colpito l’uomo mentre si trovava sulla banchina. Si attendono ulteriori dettagli.

Leggi anche

Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018
Canale di Notizie.it, testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018 | Contattaci - Cookie Policy - Privacy Policy - Note legali - Trattamento dati
Copyright © 2024 | Notizie.it - Edito in Italia da AdHub Media - P.IVA 13542920965 Numero REA MI 2729933 - All Rights Reserved.
Tutti i contenuti sono prodotti in maniera ibrida da una tecnologia proprietaria di Intelligenza Artificiale e da creators indipendenti.