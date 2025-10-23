Incidente alla stazione centrale di Milano: un morto e diversi feriti

Un grave incidente alla stazione centrale di Milano nel pomeriggio ha portato a un morto e diversi feriti.

Milano, 23 ottobre 2025 – Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio alla stazione centrale di Milano, causando la morte di una persona e diversi feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per gestire la situazione.

Le 5W del caso

Chi: Un uomo di 35 anni, vittima dell’incidente.

Cosa: Un incidente che ha coinvolto un treno in arrivo.

Quando: Oggi, 23 ottobre 2025, alle ore 15:30.

Dove: Stazione centrale di Milano.

Perché:Le cause sono ancora sotto inchiesta.

Sul posto confermiamo che diverse ambulanze sono state chiamate per soccorrere i feriti. Un portavoce della Polizia Ferroviaria ha dichiarato: “Stiamo indagando sulle cause di questo tragico incidente e abbiamo attivato tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri.”

Aggiornamenti sulla situazione

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta. Le autorità invitano i viaggiatori a rimanere in contatto per ulteriori aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – Secondo le prime informazioni, il treno ha colpito l’uomo mentre si trovava sulla banchina. Si attendono ulteriori dettagli.