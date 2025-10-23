Incidente alla stazione centrale di Milano: un morto e diversi feriti

Un grave incidente alla stazione centrale di Milano nel pomeriggio ha portato a un morto e diversi feriti.
Milano, 23 ottobre 2025 – Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio alla stazione centrale di Milano, causando la morte di una persona e diversi feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per gestire la situazione.
Le 5W del caso
- Chi:Un uomo di 35 anni, vittima dell’incidente.
- Cosa:Un incidente che ha coinvolto un treno in arrivo.
- Quando:Oggi, 23 ottobre 2025, alle ore 15:30.
- Dove:Stazione centrale di Milano.
- Perché:Le cause sono ancora sotto inchiesta.
Sul posto confermiamo che diverse ambulanze sono state chiamate per soccorrere i feriti. Un portavoce della Polizia Ferroviaria ha dichiarato: “Stiamo indagando sulle cause di questo tragico incidente e abbiamo attivato tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri.”
Aggiornamenti sulla situazione
AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta. Le autorità invitano i viaggiatori a rimanere in contatto per ulteriori aggiornamenti.
AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – Secondo le prime informazioni, il treno ha colpito l’uomo mentre si trovava sulla banchina. Si attendono ulteriori dettagli.