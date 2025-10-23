Ottimizzazione per motori di ricerca: strategie per l’era dell’AI

Esplora l'evoluzione della ricerca online e le sfide che le aziende devono affrontare nell'era dell'intelligenza artificiale.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama del search ha subito una trasformazione radicale. L’adozione di motori di ricerca basati su AI, come ChatGPT e Google AI Mode, ha portato a un incremento del fenomeno zero-click search, con percentuali che raggiungono il 95% con Google AI Mode e tra il 78% e il 99% con ChatGPT. Questo ha comportato un crollo del CTR organico, registrando una diminuzione del 32% per la prima posizione e 39% per la seconda. Aziende come Forbes hanno visto un calo del traffico del 50%, mentre Daily Mail ha subito una flessione del 44% nei click.

Analisi tecnica

La transizione da motori di ricerca tradizionali a motori di risposta presenta differenze significative. I foundation models utilizzati da piattaforme come Claude e Perplexity si basano su algoritmi complessi che gestiscono il grounding e le citation patterns. Questi modelli sono in grado di selezionare fonti e fornire risposte dirette agli utenti, riducendo la necessità di cliccare sui risultati tradizionali. Il landscape delle fonti si sta evolvendo, con l’emergere di nuove dinamiche di citazione.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore.

del settore. Identificare 25-50 prompt chiave .

. Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity , Google AI Mode .

, , , . Setup Analytics con GA4 utilizzando regex per bot AI.

utilizzando regex per bot AI. Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per renderli AI-friendly .

. Pubblicare contenuti freschi e aggiornati.

Assicurare una presenza cross-platform su Wikipedia , Reddit , LinkedIn .

, , . Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

Tracciare metriche come brand visibility , website citation , e traffico referral .

, , e . Utilizzare strumenti come Profound , Ahrefs Brand Radar , e Semrush AI toolkit .

, , e . Eseguire untesting manuale sistematico.

Fase 4 – Refinement

Iterare mensilmente sui prompt chiave identificati.

Identificare nuovi competitor emergenti nel settore.

Aggiornare contenuti non performanti.

Espandere su temi con maggiore traction.

Checklist operativa immediata

Sezione “Azioni implementabili da subito”:

Implementare FAQ con schema markup in tutte le pagine importanti.

in tutte le pagine importanti. Strutturare gli H1/H2 in forma di domanda .

. Includere un riassunto di 3 frasi all’inizio di ogni articolo.

all’inizio di ogni articolo. Verificare l’accessibilità del sito senza JavaScript.

Controllare il robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot .

: non bloccare , , . Aggiornare il profilo LinkedIn con un linguaggio chiaro.

con un linguaggio chiaro. Richiedere recensioni aggiornate su G2 e Capterra .

e . Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIn,Substack.

Prospettive e urgenza

È ancora presto, ma il tempo stringe. Le aziende che agiscono ora possono cogliere opportunità significative, mentre chi aspetta rischia di perdere terreno in un panorama in rapida evoluzione. Futuri sviluppi come il Pay per Crawl di Cloudflare potrebbero ulteriormente cambiare le dinamiche della ricerca online.