Innovazione in Lombardia: aziende al centro della digitalizzazione nel 2025

Al Belvedere di Palazzo Lombardia, aziende e istituzioni si confrontano sull'innovazione digitale.

Al 39° piano di Palazzo Lombardia, il clima è elettrico. Qui si è tenuto l’evento “La leva dell’innovazione per la competitività delle imprese lombarde”, un incontro che ha messo insieme le menti più brillanti del settore tecnologico e imprenditoriale. L’aria è carica di aspettative e di progetti. Le aziende lombarde sono pronte a rivoluzionare il loro approccio alla manifattura attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia. Al centro della discussione, M.I.A. Lombardia, l’European Digital Innovation Hub che in soli diciotto mesi è diventato un punto di riferimento per la transizione digitale e sostenibile delle aziende nel territorio.

L’importanza della digitalizzazione

M.I.A. Lombardia è emersa nel contesto del Programma Europa Digitale dell’Unione Europea, che promuove la creazione di reti di innovazione per accelerare la trasformazione delle piccole e medie imprese. La Lombardia, fulcro della manifattura europea e uno dei maggiori contribuenti al PIL dell’UE, si posiziona come un laboratorio ideale per sperimentare questo modello innovativo.

Durante l’incontro, l’Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione come leva strategica per la competitività. “La digitalizzazione non è solo una scelta, è una necessità”, ha affermato. Il Presidente della Commissione speciale PNRR, Giulio Gallera, ha aggiunto che è cruciale coordinare le risorse europee con quelle regionali per ottimizzare gli investimenti in innovazione.

Testimonianze e successi

Marco Taisch, Presidente di MADE Competence Center Industria 4.0, ha spiegato che l’obiettivo di M.I.A. Lombardia è aiutare le imprese a integrare tecnologie digitali. “Abbiamo raggiunto più di 660 imprese, il 90% delle quali piccole e medie. Queste sono il cuore della nostra economia”, ha dichiarato. L’evento ha dato voce a diverse aziende che già si sono avventurate nel mondo della digitalizzazione. Tra queste, Social Thingum ha condiviso la sua esperienza con i servizi di cyber sicurezza, dimostrando come la sicurezza informatica sia diventata un asset strategico.

Carsaniga Srl, con l’assistenza di Confartigianato Lombardia, ha presentato un caso di successo: un assessment per valutare la propria maturità digitale ha portato a un significativo progetto di sviluppo aziendale e a una partecipazione fruttuosa a un bando regionale. Grazie a un magazzino digitale, l’azienda ha ridotto i tempi di consegna del 10-15%.

Il futuro dell’innovazione

Un focus particolare è stato dedicato all’intelligenza artificiale generativa. Vergani e Gasco, in collaborazione con CNA Lombardia, hanno sperimentato servizi innovativi, mentre Blu Elettro ha individuato da venti a trenta iniziative potenziali per la trasformazione digitale. “Le aziende che si rivolgono a noi non sono in difficoltà, ma sono pronte a investire per migliorare la loro competitività”, ha sottolineato Stefano Poliani, Presidente del Digital Innovation Hub.

La crescita del numero di imprese interessate a M.I.A. Lombardia è in aumento. Taisch ha rivelato che si sta già pensando a una fase 2 del progetto, con l’obiettivo di continuare a supportare le aziende in questo percorso di innovazione.

Networking e sinergie

L’evento si è concluso con un cocktail di networking, un’opportunità per gli imprenditori di confrontarsi e creare sinergie. Poliani ha concluso: “Le imprese hanno bisogno di iniziative come questa per cogliere le opportunità dell’innovazione”. La Lombardia si conferma così un territorio fertile per la crescita digitale e l’innovazione imprenditoriale.