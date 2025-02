Fratelli d'Italia chiede l'intervento delle autorità per combattere il degrado nel parco.

La situazione critica del Parco della Resistenza

Il Parco della Resistenza a Corsico è diventato un luogo di preoccupazione per i cittadini, in particolare per le famiglie con bambini. Negli ultimi giorni, la presenza di spacciatori e pusher ha attirato l’attenzione dei deputati di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato e Fabio Raimondo, che hanno denunciato la grave situazione di degrado e insicurezza. Le segnalazioni da parte dei residenti si sono moltiplicate, evidenziando un clima di paura e insoddisfazione per l’assenza di interventi efficaci da parte delle autorità locali.

Interventi richiesti dalle autorità

In risposta a questa emergenza, i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno richiesto un immediato intervento della Prefettura e dell’Arma dei Carabinieri. L’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, ha documentato la situazione, mostrando come gli spacciatori operino indisturbati nel parco. Questo ha spinto i deputati a contattare direttamente il Comandante Provinciale di Milano, Generale Pierluigi Solazzo, per sollecitare un’azione rapida e decisiva. La richiesta è chiara: basta con il degrado e le attività illecite che minacciano la sicurezza dei cittadini.

Il ruolo della comunità e delle istituzioni

La comunità di Corsico si trova ora a un bivio. Da un lato, c’è la necessità di un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine; dall’altro, è fondamentale che i cittadini stessi si facciano sentire e collaborino con le istituzioni per ripristinare la sicurezza nel parco. La presenza di famiglie e bambini nel Parco della Resistenza deve essere tutelata, e le autorità locali hanno il dovere di garantire un ambiente sano e sicuro. Solo attraverso un’azione concertata tra cittadini e istituzioni sarà possibile affrontare e risolvere questa emergenza.