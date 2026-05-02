Arresto a Milano per detenzione di monkey dust: sequestro di MDPHP e materiale per lo spaccio

Sequestro di monkey dust e arresto in periferia: emergono dettagli sul controllo che ha portato all’arresto di un 41enne

Un intervento mirato della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dal Commissariato Monforte Vittoria, si è concentrata su un appartamento alle porte della città e su una vettura sospetta parcheggiata nei pressi di via Rogoredo.

Nel corso del controllo sono stati sequestrati circa 20 grammi di MDPHP, sostanza sintetica nota nel linguaggio comune come monkey dust, nascosta in un oggetto apparentemente innocuo.

Le attività investigative sono state il frutto di osservazioni di routine sul territorio e di analisi dei movimenti collegati all’abitazione in oggetto. L’attenzione degli agenti si è focalizzata su una berlina compatta di colore grigio che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata per i trasferimenti legati alla vendita. L’accertamento ha confermato il sospetto: durante il controllo del veicolo e dell’abitazione sono emersi elementi ritenuti compatibili con una rete di distribuzione su piccola scala.

Il controllo e l’arresto

Il fermo è avvenuto nel corso di un intervento avvenuto lunedì 27 aprile, quando gli agenti hanno bloccato la macchina davanti allo stabile. A bordo c’erano il conducente, un cittadino italiano di 41 anni, e un passeggero più giovane che, al termine degli accertamenti, è stato lasciato libero. Il comportamento del conducente ha attirato ulteriori sospetti: gli operatori hanno notato un atteggiamento nervoso che ha spinto a procedere con controlli più approfonditi sia sul mezzo sia nell’abitazione collegata.

Il ritrovamento nell’auto

Durante l’ispezione della berlina, gli agenti hanno scoperto, nella zona della plancia, una custodia per occhiali che conteneva due involucri di cellophane con complessivi circa 20 grammi di MDPHP. Il ritrovamento, apparentemente nascosto in un accessorio di uso quotidiano, ha reso necessario estendere le verifiche all’appartamento riconducibile al 41enne. Il metodo di occultamento evidenzia come chi traffica in sostanze sintetiche possa adottare stratagemmi per eludere controlli di routine.

Perquisizione domiciliare e prove raccolte

Nell’abitazione collegata al fermato, gli agenti hanno trovato strumenti che, secondo le valutazioni investigative, sono coerenti con attività di preparazione e suddivisione della droga. Nel soggiorno è stato rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio. La presenza di questi oggetti ha permesso di ricostruire parte della catena logistica necessaria alla distribuzione su piccola scala.

Strumenti e modalità

Il recupero di un bilancino e di materiali per il packaging rappresenta una tipica evidenza nelle indagini contro il traffico locale: tali strumenti agevolano la suddivisione in dosi e la vendita al dettaglio. Gli investigatori hanno messo in relazione quanto trovato con i movimenti registrati intorno all’appartamento e alla vettura grigia, ipotizzando che la stessa fosse utilizzata per trasferire quantitativi contenuti di monkey dust tra punti di consegna e clienti.

Conseguenze e inquadramento operativo

Al termine degli accertamenti il 41enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare la posizione dell’indagato nell’ambito del procedimento. L’operazione si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio svolta dal Commissariato Monforte Vittoria, mirata a contrastare la circolazione di sostanze psicoattive sintetiche che, pur circolando in piccole quantità, possono avere un’elevata pericolosità per la salute pubblica.

Il contesto delle indagini

Le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione sulle nuove forme di stupefacenti e sui canali locali di distribuzione. Operazioni come questa sono spesso il risultato di osservazioni prolungate e di incroci informativi che permettono di individuare punti di stoccaggio e persone coinvolte. La delicatezza degli accertamenti richiede il rispetto delle garanzie procedurali: ogni elemento raccolto sarà valutato nelle sedi competenti per accertare responsabilità e dinamiche criminali.

Questa vicenda sottolinea come il contrasto alle droghe sintetiche richieda sia capacità investigative tradizionali sia attenzione alle nuove modalità di occultamento. L’azione del Commissariato è un esempio di come controlli mirati sul territorio possano portare all’emersione di fenomeni che altrimenti resterebbero nascosti alla vista quotidiana.