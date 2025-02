Un colpo audace in pieno giorno durante un'importante fiera di settore.

Un furto audace in fiera

Il lunedì 10 febbraio, un evento insolito ha scosso la borsa internazionale del turismo che si stava svolgendo alla Fiera di Rho-Pero. Tre anziani peruviani, di età compresa tra i 63 e i 70 anni, sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso. Questo episodio ha messo in luce non solo la bravura degli agenti, ma anche la crescente preoccupazione per la sicurezza durante eventi di grande affluenza.

La dinamica del furto

I tre uomini hanno attirato l’attenzione degli agenti della sesta sezione della squadra mobile mentre si muovevano con circospezione lungo corso Italia, il lungo vialone sotto la famosa vela di Fuksas. I detective, impegnati in un servizio antiborseggio, hanno seguito i sospetti fino al padiglione nove, dove si sono avvicinati a uno stand. Qui, il 64enne ha messo in atto un piano audace: si è avvicinato a un imprenditore italiano di 62 anni, titolare di un’agenzia viaggi, mentre questi conversava con un collega.

Intervento tempestivo della polizia

Con un gesto rapido, l’anziano ha tolto la giacca e l’ha posata sulla valigetta della vittima, mentre i suoi complici cercavano di coprirlo. In un attimo, ha afferrato la borsa e si è allontanato insieme agli altri due. Tuttavia, il loro piano non è durato a lungo: gli agenti, che avevano osservato l’intera scena, sono intervenuti prontamente, bloccando i tre ladri a pochi passi dal luogo del furto. La valigetta, contenente un laptop dal valore di 2mila euro e alcune carte di credito, è stata restituita all’imprenditore, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Un campanello d’allarme per la sicurezza

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza durante eventi di grande richiamo come la borsa internazionale del turismo. La presenza di agenti di polizia è fondamentale per garantire la tranquillità dei partecipanti, ma è altrettanto importante che i visitatori siano vigili e consapevoli dei rischi. La rapida reazione delle forze dell’ordine in questo caso dimostra che, nonostante l’età dei ladri, il crimine può colpire ovunque e in qualsiasi momento. È essenziale che le misure di sicurezza vengano costantemente aggiornate e migliorate per prevenire futuri incidenti.